Йотова изслушва публично кандидатите за новата ЦИК

Президентът Илияна Йотова ще бъде днес домакин на публично изслушване на предложените кандидати за членове на Централната избирателна комисия (ЦИК). Това следва след консултациите с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за новия състав на ЦИК, на които формациите представиха своите номинации.

Разпределението на местата в комисията е направено според алгоритъма, предвиден в чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс. Най-голямата квота е за коалиция „Прогресивна България“, която получава 7 места.

Коалиция ГЕРБ-СДС ще има 3 представители, коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ - 2, ДПС - 2, а партия „Възраждане“ - 1. Така новият състав на ЦИК ще бъде формиран според съотношението на парламентарните сили и след публичната процедура при държавния глава.

От „Прогресивна България“ предложиха Георги Хорозов за председател на ЦИК. За членове на комисията формацията номинира Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева и Стоянка Цветкова.

ГЕРБ-СДС излъчиха Йорданка Ганчева, Георги Баханов и Анна Александрова. Предложенията на „Продължаваме промяната-Демократична България“ са д-р Алина Добрева и Вяра Тодева, като коалицията не излъчи кандидат за заместник-председател.

Кандидатите на ДПС са Исмаил Осман и Цветан Енчев. От „Възраждане“ посочиха Маргарита Махаева, която е предложена и за заместник-председател на ЦИК.

Поради наличието на 2 номинации за секретар на ЦИК беше проведен жребий между Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ-СДС, и Исмаил Осман, предложен от ДПС. Резултатът беше в полза на Ганчева, а Исмаил Осман беше предложен за заместник-председател на избирателната комисия.

Публичното изслушване ще бъде следващият етап от процедурата, преди новият състав на Централната избирателна комисия да бъде окончателно определен. ЦИК е органът, който организира изборния процес, следи за прилагането на изборните правила и взема ключови решения при подготовката и провеждането на национални и европейски избори.

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