Нови имена в битката за ВСС. Съдии издигнаха Згуров и Петков

Стою Згуров и Васил Петков са предложени за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите. Кандидатурите им са публикувани днес на официалния сайт на ВСС и така към момента номинираните от професионалната съдийска квота стават четирима. Освен тях в процедурата вече участват Васил Пеловски от Административния съд във Варна и Красимира Милачкова от Административния съд София-град. Предложения за кандидати могат да се подават до 6 септември включително.

Згуров получи подкрепа от съдии от различни райони

Стою Христов Згуров е съдия в Софийския градски съд, като номинацията му е внесена на 1 септември и публикувана от ВСС на 3 септември.

Зад кандидатурата му застават съдии от различни съдилища, сред които Върховният административен съд, Софийският градски съд, Софийският районен съд, Административният съд София-град, както и магистрати от Окръжния, Районния и Административния съд в Смолян.

В мотивите е посочен дългогодишният професионален път на Згуров, преминал през различни нива на съдебната система - от младши съдия до работа в окръжен съд. Номиниралите го подчертават неговата професионална репутация и последователността му при отстояването на принципни позиции.

Специално внимание е отделено на опита му в Търговското отделение на Софийския градски съд. Според предложението той му дава „дълбоко и реалистично разбиране за проблемите на редовия магистрат“, както и широк поглед върху трудностите пред първоинстанционните и въззивните съдилища.

„Изборът на съдия Згуров ще бъде ясен знак, че съдиите в България избират за свои представители доказани професионалисти, с воля да изпълняват задълженията си съобразно Конституцията и законите на страната“, се посочва още в мотивите.

Петков е с над две десетилетия в съдебната система

Васил Маринов Петков е съдия във Военно-апелативния съд. Предложението за неговата кандидатура е внесено на 2 септември и също е публикувано днес на сайта на ВСС.

Номинацията му е подкрепена от съдии от Апелативния съд в Бургас, Военно-апелативния съд, окръжните съдилища в Бургас, Ямбол и Сливен, Административния съд в Ямбол, както и районните съдилища в Бургас, Сливен, Ямбол и Елхово.

В мотивите Петков е определен като магистрат с „утвърден авторитет на независим, безпристрастен и отлично подготвен съдия“. Подчертават се лидерските му качества, способността му да взема бързи и адекватни решения и опитът му при работа в екип.

Петков има над 22 години стаж в съдебната система, като повече от 20 от тях са в Бургаския апелативен район. Между 2004 и 2005 г. е младши прокурор в Районната прокуратура в Котел, след което става съдия в Районния съд в Ямбол. От 2009 до 2014 г. е председател на същия съд.

През август 2014 г. Петков поема Окръжния съд в Ямбол и го ръководи близо десет години - до юли 2024 г., когато е повишен като съдия във Военно-апелативния съд. Професионалното му развитие и повишението му са потвърдени и от данните за последвалия избор на нов председател на Ямболския окръжен съд.

Четири кандидатури до момента

Официалният регистър на ВСС показва, че към 3 септември кандидатите от квотата на съдиите са четирима - Васил Пеловски, Красимира Милачкова, Стою Згуров и Васил Петков.

Процедурата обаче още не е приключила. Срокът за писмени предложения за членове на ВСС от съдийската квота е 6 септември включително, което означава, че до края му могат да бъдат внесени и други кандидатури.