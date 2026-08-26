Тиктокърът беглец, когото държавата издирва: Връщам се в България!

Интернет сензацията Стоян Колев взриви мрежата с поредица от скандални и крайни изказвания в ново видео. ТикТокърът обяви официалното си завръщане у нас и обеща пълна промяна за страната, предаде Телеграф.

Колев заяви категорично, че завръщането му ще донесе финансово благополучие за всички и ще промени изцяло посоката на държавата. Той използва цветущ език, за да опише бъдещите си намерения. Снощи той паказа видео как си почива в луксозна вила, разположена недалеч от Букурещ, Румъния.

„Връщам се. Проблемът ще се реши. Арестантът се връща. България ще тръгне напред. Всички ще имат пари. Ще си върнем България на три морята“, обяви Стоян Колев.

„Да, видвам се. Ето ме, искатиме. Връщам се. Обесетиме на площада“, каза още той.

Бургаският инфлуенсър Стоян Колев, който избяга под носа на полицията от апартамента си в бургаския ж.к. „Славейков“, взриви социалните мрежи с нови разкрития за екшъна около укриването си. Току-що прикрючи лайфът на транспортера от ж.щ. Славейков, предаде Флагман.

Бягството

Над час и половина той разказа как всъщност е избягал вчера. С типичния си цветущ език, Ахил от Троя, както се представя самия той сподели, че паднал върху главата си докато се опитва да се изплъзне на полицаите. Много го заболяло, даже имам цицина, но продължил, защото не можел повече да търпи да е затворен между четири стени.

До единия ъгъл до блок 53 в ж.к."Славейков" е имало паркиран полицейски автомобил, който обаче се оказал напълно празен. След като се уверил, че вътре няма никой, той бързо се насочил към съседния ж.к. „Изгрев“ - бил по шорти, суитчър, бос и само с портфейл и телефон в ръка. Точно така е снимам от негови фенове - хлапета на възраст 12-13 години. Самият Стоян Колев ги е видял, но според признанията му нямал време да се заминава с тях. Заради това той призовава, който иска да ги открие и пребие.

Чалга певецът

Бягайки по този начин из бургаските комплекси, той все пак се добрал до МПС, с което твърди, че е напуснал страната. Това бил автомобила на известен чалга певец, когото всички познавали и никой не спирал, обяви днес Стоян Колев.

Според твърденията му в следващите месеци щял да обикаля - пари имал - изкарал 150 хил. евро от платформата тик ток за три месеца, твърди самият Колев. Заради това сега си наемал Airbnb и си гледал кефа при северните ни съседи. Днес обаче той е решен да се върне у дома и да изтърпи наказанието си.