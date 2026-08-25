Спешна акция в Централен Балкан: Изнесоха трупа с отровата

Във връзка със случая с отровените лешояди на територията на Национален парк „Централен Балкан“ бяха предприети действия за отстраняване на останките от умрялото животно, използвано като примамка, върху което е била нанесена отровата. Това съобщават от Дирекция "Национален парк "Централен Балкан" във фейсбук.

Съгласно указанията на служители на Българската агенция по безопасност на храните останките бяха опаковани по подходящ начин и транспортирани до офиса на Парка в Парков участък Калофер. Оттам те бяха предадени за обезвреждане в екарисаж - Стара Загора.

След отстраняването на примамката участъкът, в който тя беше открита, е обезопасен с дървени колчета, предупредителна лента и табела, с цел да бъде ограничен достъпът и да се гарантира безопасността на туристите.