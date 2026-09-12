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Лешояди или комшии

Лешояди или комшии

"Ню Йорк Таймс" пише, че съседите на Гърция не проявяват съчувствие към изпадналата в криза страна. И цитира политици от балтийските държави, но също...

01 юли | 22:35
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