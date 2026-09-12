Спешна акция в Централен Балкан: Изнесоха трупа с отровата
Той ще бъде предаден в екарисаж
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Той ще бъде предаден в екарисаж
В последните дни няколко птици бяха открити мъртви в Стара планин
Младият лешояд покори Европа, но не оцеля в България
Мъртвите птици са изпратени за аутопсия
Птиците бяха намерени от екипа на БДЗП за борба с отровите в дивата природа
Ще бъдат предприети всички възможни действия за установяване на нарушителите
Източните Родопи влязоха в престижната фотопоредица
Еколози повече от 30 години се опитват да възстановят популацията на птиците в България
Инициятива на "Зелени Балкани"
Нова камера предава директно от дивото гнездото на известната двойка египетски лешояди от Провадия
Повече от 10 двойки лешояди, които обитават природен парк „Врачански Балкан", очакват поколение. Това сочат данните на експертите, направени от начало...
"Ню Йорк Таймс" пише, че съседите на Гърция не проявяват съчувствие към изпадналата в криза страна. И цитира политици от балтийските държави, но също...
Стара Загора. Още 34-те лешояди, основно млади птици, получихме от Испания в рамките на пет-годишния европроект, съобщиха от сдружение „Зелени Балкани...
Стара Загора. 34 лешояди получиха шанс да участват в завръщането на лешоядите в Стара планина, България.Те са основно млади птици, постъпили в центров...
Зоопарк Вилхелма от Щутгарт дари 3 нови белоглави лешояда за дивата природа у нас, за да станат част от завръщането на лешоядите в България, съобщи Ел...
Хасково. Египетски лешояди "накацаха" по една от школските огради на ОУ "Климент Охридски" в Хасково. Редките птици обаче са нарисувани и са част от...