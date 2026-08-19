Масовото убийство на застрашени птици: Още жертви в сърцето на Стара планина

8 станаха жертвите на отровата в Национален парк „Централен Балкан“! Късно снощи загина откритият жив белоглав лешояд. Това съобщиха от Българското дружество за защита на птиците.

Птиците бяха намерени от екипа на БДЗП за борба с отровите в дивата природа, който заедно с обученото куче Буда обходи тежкия терен на над 1800 метра надморска височина.

Загинали са 4 черни лешояда, 2 белоглави лешояда, единственият брадат лешояд в България и 1 гарван.

Жертвите бяха открити на площ около половин квадратен километър в близост до зимната пътека за връх Ботев.

В района бе намерен труп на крава, който вероятно е бил поръсен с отрова.