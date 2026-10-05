Масови бомбени заплахи в страната, евакуират съдилища, общини и болници

Серия от сигнали за поставени взривни устройства вдигна на крак полицията в няколко града в страната. Заплахи са получени по електронна поща до съдилища, прокуратури, общини, болници, училища и детски градини. На редица места служителите и гражданите са евакуирани, а сградите се проверяват от органите на реда.

В Монтана е получен сигнал за бомба в сградата на съда. Няколко заплахи са регистрирани и в Разградска област. В 9:12 ч. на електронната поща на Окръжния съд в Разград е постъпил сигнал за поставено взривно устройство, а 34 минути по-късно подобна заплаха е изпратена и до Окръжната прокуратура. Служителите са изведени, а двете сгради се проверяват от полицията.

Сигнали са подадени още за МБАЛ – Исперих и Детска градина №6 в Разград.

Бомбени заплахи са получени и на електронните пощи на три обществени институции в Ловеч – Областната администрация, Община Ловеч и Дом „Преслав“. Служителите са евакуирани, а полицията извършва проверки на сградите.

Нов сигнал за поставено взривно устройство е подаден и в сградата на Прокуратурата в Пловдив. Всички служители са изведени, а районът около сградата е обезопасен. И там се извършва проверка.

По сигнал за бомба работят полицаи и в МБАЛ – Благоевград. По неофициална информация заплахата е получена около 9:20 ч. Предприета е евакуация на служители и пациенти от поликлиниката и административната част на лечебното заведение. Извършва се проверка на сградата.

Сигнали за взривни устройства са получени и в Шумен. Предупреждения са изпратени до Община Шумен, училища и детски градини в областния град, детска градина в село Ивански, както и до ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“. От полицията съобщиха, че са предприети стандартните действия и проверки на сградите.

Тази сутрин сигнал за поставено взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Пазарджик. На място са пристигнали криминалисти и всички намиращи се в сградата са евакуирани.

Към момента няма данни за открито взривно устройство. Не е ясно и кой стои зад масовото разпращане на заплахите. Подобна вълна от сигнали наложи затварянето и проверката на множество институции в страната и през юни и юли.