По преценка на областните пътни управления и Националния координационен център от утре – 28 ноември (събота), след 14 часа, е създадена готовност при натрупване на снежна покривка над 15 см временно да се спира движението на тежкотоварни и лекотоварни, а при необходимост и на леки автомобили, с цел почистване и обработка на настилките. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Пътните служби следят метеорологичната обстановка и имат ресурс да предприемат необходимите действия за третиране на трасетата, особено във високопланинските райони и проходите, където има предпоставки за хлъзгавост и заледявания.

Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури нормалното придвижване.

Приоритет са автомагистралите,

най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България, посочват от АПИ.

От пътната агенция апелират шофьорите да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват пътното платно.

"Призоваваме водачите да проявят търпение при евентуално временно ограничаване на трафика и да осигурят в автомобилите си запас от гориво, вода и храна.

Блокирането на движението от коли, които не са подготвени за зимния сезон,

затруднява пътуването на всички останали и работата на снегопочистващата техника.

Добре е пътуващите да използват навигационни приложения, тъй като в тях се подава своевременна информация за проходимостта на пътищата и промените в организацията на движение", посочват от АПИ.