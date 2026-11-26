Новата организация на движението по един от най-натоварените пътища край столицата предизвика недоволство сред шофьорите още преди приключването на ремонта. По трасето София-Перник през Владая бяха поставени ограничителни колчета, разделящи лентите за движение. Вече е организирана петиция с искане за премахването им на участъците с прекъсната пътна маркировка, съобщи бТВ.

От Агенция "Пътна инфраструктура" обаче защитиха мярката с аргумента, че тя повишава безопасността на движението.

310 подписа само за денонощие

Инициатор на подписката е Руслана Петрова, която възнамерява да внесе искането на шофьорите в Агенция "Пътна инфраструктура". Само за 24 часа инициативата е получила подкрепата на около 310 души.

"Трафикът тук в пиковите часове е огромен. През лятото поне половината трафик за Гърция минава оттук. Смятам да внеса петицията в АПИ", каза Петрова.

Според нея разположението на ограничителите затруднява маневрите на автомобилите и поставя под въпрос възможността за преминаване на линейки при инцидент.

"Така поставени колчетата, трябва един гигантски слалом да правим с автомобилите. Не знам какво се случва, ако има ПТП и трябва да минат автомобили на Спешна помощ", коментира Петрова. Тя смята, че катастрофите няма да спрат, а вместо това ще има "летящи колчета".

Автомобилни експерти също възразяват

Критики към новата организация на движението отправи и Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

"Тотално противоречие е поставянето на колчета и на места, на които има прекъсната линия", заяви Георгиев.

По думите му ограничителите няма да повишат безопасността, а ще затруднят движението и ще създадат предпоставки за конфликтни ситуации между участниците в него.

При репортажа на бТВ бе показан и друг проблем по ремонтираното трасе - пешеходна пътека, която завършва в дерето.

40 катастрофи и две жертви за девет месеца

От началото на годината до края на септември в района на Владая са регистрирани 40 пътнотранспортни произшествия, осем от които тежки. При инцидентите са загинали двама души, а други 11 са били ранени, показват официалните данни, представени от комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" към СДВР.

В позиция от 25 ноември Агенция "Пътна инфраструктура" защити поставянето на еластичните ограничители като доказано ефективна мярка за повишаване на безопасността. Колчетата са монтирани по предписание на експерти от СДВР.

Превантивният ремонт обхваща пет километра от първокласния път между полицейската караулка и гара Владая. Сред предвидените мерки за безопасност са полагането на специално покритие за повишаване на сцеплението в завоите и ограничаването на скоростта до 50 км/ч.

Първоначално движението трябваше да бъде възстановено на 22 ноември, но заради довършителните дейности по обезопасяването на трасето срокът бе удължен до 29 ноември.