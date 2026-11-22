Сериозно застудяване и опасност от заледявания по пътищата очакват България от понеделник, 23 ноември. За това предупреди Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), която призова шофьорите да подготвят автомобилите си за зимни условия.

Прогнозата предвижда валежи от дъжд, силен вятър и понижение на температурите, като в сутрешните часове през следващите дни термометрите на места ще показват отрицателни стойности. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър във всички области на страната за понеделник.

Пътната агенция предупреждава за опасни участъци

От АПИ призовават водачите да тръгват на път само с подходящи гуми, да намалят скоростта при влошени метеорологични условия и да поддържат достатъчна дистанция между автомобилите.

Особено внимание е необходимо по мостовете, проходите и високопланинските пътища, където настилката може да замръзне при спад на температурите.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане от 16 ноември. Областните пътни управления и ангажираните фирми следят прогнозите, за да организират своевременно обработването на настилките и работата на снегопочистващата техника.

От пътната агенция напомнят, че неправилно подготвените автомобили могат да предизвикат задръствания и да възпрепятстват зимното поддържане.

Какви са изискванията за зимните гуми

Според Закона за движението по пътищата от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 милиметра. Законът допуска и гуми, които не са специално зимни, ако отговарят на изискването за дълбочина.

Специалистите от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ обаче предупреждават, че законовият минимум невинаги гарантира достатъчно сцепление върху сняг и лед.

Зимните гуми използват каучукова смес, приспособена за ниски температури, а специалните канали и ламели на протектора подобряват сцеплението върху заснежена настилка. За разпознаването им помага маркировката с планина с три върха и снежинка, известна като 3PMSF, която удостоверява преминати изпитвания за сцепление върху сняг.

Важно е да се проверят и възрастта, състоянието и налягането на гумите. С времето каучукът се втвърдява, което може да намали сцеплението дори когато протекторът изглежда достатъчно дълбок.

Шофьорите могат да получават актуална информация за пътната обстановка от АПИ на денонощния телефон 0700 130 20.