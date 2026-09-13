Всичко за Ниски Температури

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Бури и градушки в петък

Бури и градушки в петък

Бури и градушки се очакват над някои част от страната в петък. През деня валежи ще има и в източните райони, а над по-голямата част от Западна Българи...

11 август | 16:15
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Студено утро

Студено утро

Сутринта започва с ниски температури и значителна облачност. След обяд тя ще се разкъсва и намалява, най-късно над югоизточните райони. Това показва п...

16 март | 7:25
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Студ в първия ден на 2016 г.

Студ в първия ден на 2016 г.

Студ ще скове части от България в първия ден на 2016 година. Сутринта ще е предимно слънчево и почти тихо. По-късно максималните температури ще стигна...

01 януари | 8:10
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