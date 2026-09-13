Опасно време! Ледени виелици
Жълт и оранжев код за силен вятър и ниски температури
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Жълт и оранжев код за силен вятър и ниски температури
Дъждове, циклон и сняг ще превземат страната до края на седмицата
Петър Янков уточни, че снежна покривка няма да има по Черноморието
През деня температурите ще се вдигнат до 21 градуса
Сериозно захлаждане ни очаква във вторник. Това прогнозира климатологът доц. Георги Рачев пред БНТ. И уточни, че в следобедните часове максималната те...
Температурите рязко ще се понижат с около 10 градуса и в предстоящите празнични и почивни дни градусите няма да надхвърлят 20-23 градуса. Сутрин темп...
Бури и градушки се очакват над някои част от страната в петък. През деня валежи ще има и в източните райони, а над по-голямата част от Западна Българи...
Сутринта започва с ниски температури и значителна облачност. След обяд тя ще се разкъсва и намалява, най-късно над югоизточните райони. Това показва п...
Жълт за ниски температури е обявен за 17 области в страната. Той ще важи за областите: Кюстендил, Перник, София-област, София –град, Видин, Монтана, В...
Най-ниската температура тази сутрин е измерена в Кнежа – минус 23,5 ᵒ. Това от Националния институт по метрология и хидрология(НИМХ) при Българската а...
Опасно ниски температури ще има днес в 16 области на страната. За тях е обявен оранжев код. В останала част на страната кодът е жълт. Тази сутрин най...
Студ ще скове части от България в първия ден на 2016 година. Сутринта ще е предимно слънчево и почти тихо. По-късно максималните температури ще стигна...
Жълт код за ниски температури и силен вятър е обявен за 31 декември. В Западна и Централна България се очакват опасно ниски температури, които през ц...
Снегът в Казанлък
Жълт код за силен вятър и ниски температури е обявен в 12 области в страната. Той ще е в сила за областите Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен,...
София. Студ скова страната на Ивановден. До минус 10 градуса са измерени в няколко района на страната към 05 часа тази сутрин, съобщи "Дарик". Минус...
София. Най-ниската минимална температура, измерена за изминалата нощ в страната, е в Кнежа – минус 17,3 градуса. Това съобщиха от Националния институт...
София. Първият ден от януари започна със слънце, но на много места в страната температурите бяха доста ниски. Най-студено е било във Кнежа (-25 градус...
София. Край на циганското лято. До дни температурите в страната ще паднат рязко и зимата ще пристигне и в нашите ширини. Утре (сряда) времето ще е вс...
През деня ще стане по-топло