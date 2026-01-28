Спокойно време днес, но иде рязък зимен обрат

Днешният ден започва спокойно и с усещане за меко време, но това ще се окаже само кратка пауза. Още от нощта започва промяна, която в следващите дни ще донесе дъждове, циклон и рязко застудяване. В края на седмицата зимата ще се върне с пълна сила, включително със сняг и отрицателни температури.

Сутрешни мъгли и меко начало на деня

Сутринта на отделни места в котловините, поречията и низините ще има мъгла и намалена видимост. Преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България и на север от планините - умерен от юг-югозапад. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 9 и 14 градуса, за София около 9.

Следобедно заоблачаване и първи валежи през нощта

След пладне облачността ще започне да се увеличава от запад. През нощта срещу четвъртък в югозападните райони ще има превалявания от дъжд. Това ще бъде първият сигнал за навлизането на по-нестабилна атмосферна обстановка.

Планините усещат промяната първи

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, но следобед облачността ще се увеличи. През нощта срещу четвъртък в масивите на Югозападна България ще има валежи от дъжд, а над 1500 метра - от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Температурите ще бъдат около 7 градуса на 1200 метра и около минус 1 на 2000 метра.

По Черноморието засега по-спокойно

По Черноморието ще преобладава слънчево време, като следобед и привечер облачността ще се увеличи. Вятърът ще бъде слаб до умерен, следобед ориентиран от югозапад. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса. Температурата на морската вода е 6-8 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Циклон носи валежи, гръмотевици и рязко застудяване

В четвъртък и петък под влияние на средиземноморски циклон ще се създаде нова валежна обстановка. Ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо. Валежите ще бъдат от дъжд в равнинните райони и от сняг в планините. В Южна България, а в петък и в Североизточна, са възможни значителни количества. В четвъртък в югоизточните райони ще има и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-североизток и ще започне нахлуване на студен въздух, като в Северна България дъждът ще премине в сняг.

Почивните дни връщат зимата

През почивните дни валежите ще продължат. В Южна България и по Черноморието ще вали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг. В неделя и понеделник на повече места и в Южна България дъждът ще премине в сняг. От североизток ще нахлува студен въздух, като минималните температури в понеделник ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а дневните - между минус 2 и 3.

Кратко успокоение в началото на следващата седмица

Във вторник валежите ще спрат, облачността ще се разкъса, но студът ще се задържи. Минималните температури ще се понижат още, а дневните няма да се променят съществено.

