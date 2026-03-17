Прокуратурата с ключов ход за Петрохан. Разкриха подробности за аутопсията

Близки на четирима от загиналите на Петрохан и Околчица изпратиха общо искане до прокуратурата с настояване за повторен оглед, нови аутопсии на Ивайло Калушев и Александър Макулев, нови съдебно-медицински експертизи на Александър Макулев, Ивайло Калушев и Николай Златков и разпити на нови свидетели.

Те формулират въпросите си на база получените съдебно-медицински експертизи и други документи от разследването, които според тях пораждат въпроси.

Искането е от името на родини на Ивайло Калушев, Николай Златков, Александър Макулев и Ивайло Иванов.

То е в отговор на постановление на прокуратурата, в което отказва нови огледи и допуска единствено нови разпити на свидетели.

"Не се налага извършване на допълнителни огледи на труповете на Калушев, Макулев и Златков", посочва Окръжна прокуратура-София. Прокурорите са уважили искането за разпит на поемните лица, участвали в първоначалния оглед" и на "тези, присъствали и участвали по какъвто и да е начин по време на аутопсиите".

Във въпоросното постановление за пръв път се потвърждава, че по време на аутопсиите, освен съдебния лекар, са присъствали и други лица.

От отговора става ясно още, че са изискани от трите мобилни оператора данни за телефоните на загиналите в кемпера, за клетките на Петрохан и за Старлинк устройството в кемпера и вече са получени. Не пише какво са установили трафичните данни, предава offnews.bg.

Разпитите на поемните лица и присъствалите на аутопсиите ще бъдат проведени не пред съдия, а пред трима от роднините. Прокуратурата освен това не смята, че има основание да се прехвърли разследването на Националната следствена служба, защото ГД "Национална полиция", според прокурорите, има достатъчна компетентност и е провела професионално разследването досега.

Официално постановлението е в отговор на предишни искания на родителите на трите жертви в кемпера. То идва само ден след като в понеделник Ралица Асенова изпрати много остро писмо с искания до прокуратурата.

