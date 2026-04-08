Аферата "Петрохан". Откриха нови записи от хижата на Калушев

Стотици часове архивни видео записи на електронните карти от камерите и DVR-те на хижа "Петрохан" са открили разследващите убийствата и самоубийствата в будистката секта на Ивайло Калушев. Това съобщиха източници от разследването, цитирани от breaking.bg.

Според тях на кадрите са запечатани не само членовете на Петроханската секта, но и техни ВИП-гости от политическите и бизнескръгове на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) – като столичния кмет Васил Терзиев, бизнесдамата Саша Безуханова, бившият вицепремиер и екоминистър от коалицията Демократична България Борислав Сандов, заместника му в екоминистерството Тома Белев, както и още много други знакови фигури от ПП-ДБ.

Видео записите и DVR-те са Националния институт по криминалистика (НИК) на МВР, но източниците са категорични, че са на пряк контрол от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. зам.-главен секретар Георги Кандев.

Преди седмица, вече бившата шефка на НИК старши комисар Кремена Илиева бе извикана в парламента заедно с Дечев и Кандев заради уволнението й от директорския пост. По време на изслушването й старши комисар Илиева съобщи, че от 6 февруари до датата, на която е била сменена – 23 март, са били възложени общо 52 експертизи, които засягат сектанската афера "Петрохан" и свързаните с нея убийства и самоубийства.

Тя категорично опроверга Дечев, че директорът на института не участва в процесуално-следствени действия – по принцип и в тези, свързани с разследването на Петроханската секта.

Според източниците внимателното проучване и изготвянето на експертизи на стотиците часове архивни видеозаписи от хижа "Петрохан" тепърва предстои. Досега има готови експертизи само за периода от 1 февруари 2026 г. до началото на ноември 2025 г.

Разследващите са категорични, че "лентата трябва да бъде върната поне до началото на 2022 г.", когато Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) на петроханци започва дейността си под покровителството на кабинета на ПП-ДБ и я продължава с щедрото спонсорство на кмета Терзиев и бизнесдамата Безуханова.

"През последните две седмици основната задача на Дечев и Кандев е да блокират работата по архива "Петрохан" и досиетата "Калушев", за да изпълнят политическата поръчка на ПП-ДБ и да запушат нови разкрития по аферата. Още повече, когато става въпрос за разпространението на кадри с техните политици и бизнесмени", разказаха от МВР.

Борислав Сандов вече официално призна, че е посещавал хижа "Петрохан" три пъти, като при едно от посещенията е нощувал там. Той дори е завел там и семейството си в частно качество – през 2023 и 2024 г., "за да избягат от жегата". Кметът Терзиев също призна публично посещенията си в хижата.

Според собствените му думи той е бил там около 8–10 пъти общо, като последното посещение е през юни-юли 2025 г. – тогава е отишъл с децата си. Терзиев потвърди още, че е най-големият дарител на Петроханската секта.

Първоначално спомена дарение в размер на около 70–80 хиляди евро, но по-късно призна за значително по-голяма сума – 251 000 лева, преведени на траншове от личната му сметка и тази на бившата му съпруга по сметката на самоубилия се сектант Ивайло Иванов – Ивей. Терзиев заяви още, че "пак би ги дал", тъй като парите са негови и данъците по тях са платени. Бизнесдамата Саша Безуханова също е сред щедрите дарители – тя е предоставила около 50 хиляди лева и голямо количество техника, включително дрон.

Тя е подкрепяла публично инициативите на групата и е присъствала на техни прояви. Тези контакти, дарения и посещения се случват в периода, в който НАКЗТ и цялата секта са покровителствани от кабинета на ПП-ДБ, а дейността в хижата продължава с финансиране от споменатите лица.

Бившата съпруга на Емил Дечев – прокурор Мария Златарева също изрази сериозни съмнения, че служебният шеф на МВР е водил тяхната 9-годишна дъщеря на хижа "Петрохан". В имейл до Дечев от 9 февруари 2026 г. тя директно го пита: "С какви мъже водиш и си водил детето по хижи и палатки?" и заплашва, че ще сезира прокуратурата.

Златарева изрази възмущение и тревога за безопасността и контактите на детето с хора от обкръжението на секта, свързана с Ивайло Калушев. В парламента Дечев потвърди автентичността на имейла от прокурор Златарева. Според източниците от разследването, пълното и безпристрастно разчитане на стотиците часове видеоархив от хижа "Петрохан" рискува да взриви истинска бомба за ПП-ДБ.

То ще разкрие не само какво точно са вършили там ВИП-гостите от ПП-ДБ, но и ще хвърли светлина върху личните драми, които досега оставаха скрити: защо Васил Терзиев внезапно се разведе със съпругата си точно след като започна редовните си воаяжи до сектантската обител, както и дали съмненията на прокурор Златарева за тайните посещения на Емил Дечев с тяхната 9-годишна дъщеря са основателни.

Всичко това обаче ще се случи, ако архивът от "Петрохан" не "изчезне" или не бъде умишлено блокиран, докато Дечев и Кандев продължават да баламосват обществото с шумни кампании срещу купения вот и яхтената сага на прокурор Теди Еврото.

