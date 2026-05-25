Голяма изненада за Дара след Евровизия

Националният етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН) поднася голям подарък на Дара, победителката в конкурса „Евровизия“ 2026 г.

В знак на уважение към нейния талант и отдаденост на изкуството и признание за приноса ѝ към популяризирането на българската култура, музеят ѝ подарява доживотен безплатен достъп до всички свои експозиции и събития.

Изненадите не спират до тук, Етнографският музей предоставя на Дара възможността да използва залите му - за период от 7 години, за реализиране на свои творчески проекти – снимки, видеоклипове и други артистични начинания, които ще съчетават модерното изкуство с богатото културно-историческо наследство на институцията.

Екипът на музея и института изразява благодарност към Дара. "Нейните усилия, стремежът и за успех и упоритостта ѝ вдъхновяват много българи, независимо от пола, възрастта, етноса и социалното положение в обществото. Тя се превърна в своеобразен символ на таланта, трудолюбието и вярата в собствените сили. От сърце пожелаваме на младата изпълнителка неизчерпаемо творческо вдъхновение, блестящи успехи на световната сцена и най-вече крепко здраве, за да продължава да радва публиката със своето изкуство!", заявяват от Етнографския музей в навечерието на Европейската нощ на музеите, както и на своята 120-годишнина, предава БГНЕС.

В заключение, екипът на Националния етнографски музей се обръщат към Дара с думите: "Тук ще откриеш не само любопитни факти и завладяващи истории за българския бит и култура, но и топлина, вдъхновение и нови приятелства.

