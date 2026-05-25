Пламна хотел в Слънчев бряг заради Евровизия

Юбилейното 70-о издание на „Евровизия“ във Виена донесе историческа първа победа за България. В рамките на шоуто българинът Кристиян Костов изпя откъс от хит на Селин Дион.

Голямата гръцка звезда Вики Леандрос пък изгря с вечната си класика, донесла ѝ триумф през 1972 година. По същата мелодия у нас Лили Иванова и поетесата Надежда Захариева записват кавъра „След теб“.

През 1969 година Вики Леандрос изнася рецитал на фестивала „Златният Орфей“ по покана на директора Генко Генов. Певицата пристига на Слънчев бряг без ноти. Това принуждава китариста Християн Платов и Николай Куюмджиев от трио „Обектив“ спешно да аранжират песните ѝ за 24 часа.

Музикантите се затварят в хотел „Глобус“, където работят денонощно на водка и заспиват с запалена цигара. Избухналият сив дим от дюшеците е забелязан навреме от персонала, което спасява аранжорите и нотите от изгаряне. Спектакълът е издаден от „Балкантон“ на грамофонна плоча.

Историята е разкрита от примата Йорданка Христова във втория том на мемоарната ѝ трилогия „Изповед“. Там Христова споделя, че навремето е отказала интимност на влюбения в нея импресарио на легендарната Далида.

Същият мениджър по-късно води в България френската певица Женифер, спечелила фестивала през 1968 година. В личен план Вики Леандрос, чието истинско име е Василики Папатанасиу, е тласната към сцената от баща си Лео Леандрос. По-късно тя записва дуети с Демис Русос и Джони Холидей и работи с великия Микис Теодоракис.

