Собственик на имоти с шокиращи данни за Евровизия

До 18 000 евро за четири нощувки в столицата – подобни обяви вече се появяват в платформите за краткосрочно отдаване на имоти. Данните са за май догодина, когато България ще бъде домакин на международното събитие “Евровизия“, а интересът към София видимо се засилва още отсега.

Макар все още да не е окончателно ясно кой град ще поеме основния туристически поток, столицата вече отчита значителен ръст в резервациите и ценовите нива. Част от апартаментите в централни локации, като бул. “Витоша“, достигат цени от порядъка на 15 000 – 18 000 евро за кратък престой от няколко нощувки.

За сравнение, същите имоти в по-близки дати се предлагат значително по-евтино – около 300 евро за сходен престой. Това разминаване поставя въпроси за динамиката на пазара и причините за екстремните ценови скокове.

Апартаментите в централните части на София традиционно са сред най-търсените за краткосрочен наем, като стандартните месечни приходи за подобни имоти варират около 2000 – 2200 евро. В условията на повишено търсене за май догодина обаче собственици и мениджъри на имоти отчитат значително увеличение на предварителните резервации.

Тодор Колев, който управлява около 50 имота за краткосрочен наем в София, коментира, че пазарът реагира на очакванията за засилен туристически поток:

Не смятам, че трябва да лежим на тезата “ден година храни“, а по-скоро да се радваме, че това ще доведе повече клиенти догодина. Повечето ни апартаменти са резервирани за май на 60–70% над стандартното ниво, казва Тодор Колев пред БНТ.

По думите му част от екстремно високите цени вероятно са резултат от технически настройки или индивидуални стратегии на собственици, които предпочитат да държат календарите си отворени само при изключително изгодни оферти.

Според Стоян Николов, собственик на софтуер за управление на имоти, високите цени за момента не са масово явление и това са единични случаи. Около 20 имота на целия пазар показват такива нива на ценообразуване.“

Той допълва, че основната част от пазара остава в по-умерени граници, но очакванията за събитията през май догодина вече влияят върху динамиката на офертите.

Булевард “Витоша“ остава сред най-предпочитаните локации за настаняване, което естествено води и до по-високи цени. В момента средната стойност за краткосрочен престой достига около 50 евро на човек на вечер, като за следващата година се наблюдава увеличение от приблизително 200%, според участници на пазара.

Чуждестранни туристи вече сравняват цените в София с други европейски дестинации, като част от тях посочват, че българската столица остава относително по-достъпна спрямо градове в Западна Европа.

