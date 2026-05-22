Пулев дава пълна газ на златен икономически проект до София

Икономическа зона „Доброславци“ влиза в ускорен режим след среща в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, на която вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев обяви нова мобилизация около проекта. Зоната край София трябва да се превърне в център за високотехнологични индустрии, включително космически технологии, отбрана и иновации.

Държавата ще търси модел за публично-частно партньорство при изграждането на модерна довеждаща и вътрешна инфраструктура. Заместник-министър Красимир Якимов предупреди, че процесът ще се следи „ден по ден“, за да се компенсира натрупаното забавяне.

Проектът се връща на първа скорост

Пулев представи „Доброславци“ като проект, който обединява основните приоритети на правителството в икономическото развитие - индустрия със висока добавена стойност, подкрепа за български иновативни компании и по-тясна връзка между бизнеса, държавата и образованието. По думите му зоната трябва да даде реален терен за развитие на компании, които вече имат потенциал да бъдат регионални лидери.

Министърът припомни, че проектът е бил създаден „буквално за два месеца“ по време на служебното правителство преди повече от три години. Тогава е било изградено и координационно звено със представители на министерства, Столичната община и свързани ведомства, което сега ще продължи работа като постоянно звено в рамките на по-широката административна реформа.

Забавянето вече няма да се толерира

Пулев беше категоричен, че след първоначалното темпо проектът не е дал очакваните резултати. Според него сега задачата е изоставането да бъде наваксано, а институциите да преминат от координация на хартия към действия, които реално да доведат до отваряне на зоната.

„Сега ще наваксаме изоставането. Ще компенсираме тези дефицити и сме готови да го направим“, заяви Пулев. Той подчерта, че работната група е възобновена и всички заинтересовани страни трябва да работят в бързо темпо, за да се създадат условия за българските технологични шампиони.

Публично-частен модел за модерна инфраструктура

Една от ключовите промени е намерението да се въведе модел за публично-частно партньорство. Чрез него трябва да бъде изградена инфраструктурата, без която зоната не може да функционира като реален индустриален център - достъп, вътрешна организация, техническа обезпеченост и условия за компании със специфични технологични нужди.

Пулев постави акцент върху това, че държавата трябва да бъде активен партньор, а не пасивен наблюдател. В разговора със създателя на „Ендуросат“ Райчо Райков министърът пое ангажимент българските иновативни компании да получават ускорено и качествено административно обслужване.

Якимов поиска резултати, не формализъм

Заместник-министър Красимир Якимов постави остър тон пред членовете на работната група. Той обяви, че ще следи ежедневно действията по ускоряване на проекта и поиска още във вторник да получи конкретните задачи на отговорните институции със срокове за изпълнение.

„Работете с най-кратките срокове, спазвайте закона, като ще има ден по ден контрол. Не пишете пожелателни писма и да се спре с излишния формализъм! Искаме резултати и отворена Икономическа зона „Доброславци“ възможно най-скоро“, заяви Якимов.

Зона за технологични шампиони

Профилът на „Доброславци“ насочва проекта към сектори, в които България търси по-висока индустриална тежест - космически технологии, отбранителна индустрия, иновации и производства със сериозна добавена стойност. Именно затова зоната се представя не просто като поредна индустриална територия, а като платформа за компании, които могат да изведат страната по-напред в технологичната карта на региона.

След възобновяването на работната група институциите ще имат само няколко седмици за координационни действия. Посланието на икономическото министерство е ясно - „Доброславци“ трябва да излезе от фазата на обещанията и да се превърне в работещ проект, който да покаже дали държавата може да ускорява индустриални инвестиции, когато има политическа воля.

