Takeaway влиза и във финансирането на бизнеса у нас

Takeaway.com и Klear обявиха стратегическо партньорство в България, насочено към по-лесен достъп на малкия и средния бизнес до финансиране. Новата инициатива ще позволи на партньорите на платформата за доставки да кандидатстват за бизнес кредити до 25 хил. евро чрез изцяло онлайн процедура, с отговор в рамките на един работен ден.

Според двете компании целта е бизнесите да получават по-бързо необходимия капитал в моменти, когато имат нужда от инвестиции, обновяване на оборудване или покриване на текущи разходи.

От Takeaway.com подчертават, че искат да разширят ролята си отвъд платформата за поръчки и доставки.

„За нас това партньорство е естествена следваща стъпка в развитието на начина, по който подкрепяме нашите партньори. Вярваме, че ролята ни не се изчерпва само с това да осигуряваме достъп до клиенти. Искаме да бъдем дългосрочен бизнес партньор, който активно допринася за растежа и устойчивостта на техния бизнес“, заяви Юлиана Хартарска.

По думите й сътрудничеството с Klear ще даде на малките и средните предприятия по-бърз и прозрачен достъп до финансиране в динамична икономическа среда, в която навременните инвестиции са ключови.

От своя страна Klear ще предоставя не само финансиране, но и възможност бизнесите да получат по-голяма видимост пред инвеститорската общност на компанията.

„Нашата мисия винаги е била да създаваме по-справедлив и прозрачен финансов модел. Чрез това партньорство даваме възможност на бизнеса не само да получи финансиране, но и да стане част от активна общност от инвеститори и поддръжници“, коментира Сергей Пантелеев.

Според компаниите новият модел отразява растящата нужда от гъвкави и дигитални финансови решения за бизнеса. Вместо да отпуска кредити директно, Takeaway.com ще играе ролята на посредник между своите партньори и финансовите експерти от Klear.

Процесът по кандидатстване ще бъде изцяло дигитален и максимално съкратен:

· Онлайн кандидатстване с получаване на индикативна оферта в рамките на минути

· Кратък разговор с екипа на Klear за уточняване на детайлите

· Решение до един работен ден

· Изцяло онлайн подписване на договора и превод на средствата още в същия ден

Партньорите на Takeaway.com ще могат да кандидатстват директно през платформата на Klear.

