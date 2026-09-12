Затягат правилата за потребителските кредити, поставиха важни условия
На работна среща бяха обсъдени по-високи изисквания към кредиторите, санкции при системни нарушения и защита срещу некоректни практики
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На работна среща бяха обсъдени по-високи изисквания към кредиторите, санкции при системни нарушения и защита срещу некоректни практики
Дефицитът от 5,7% и твърдите разходи затрудняват връщането към европейската граница
Ново партньорство с Klear обещава бързи онлайн кредити без излишна бюрокрация
Граничещите с Русия и Беларус региони са изправени пред най-сериозните последици от военното нападение срещу Украйна
Ще бъдат кредитирани проекти за кръгова икономика, вкл. енергийна и ресурсна ефективност, до края на 2029 г.
България на второ място в ЕС по ниски лихви
Leno предлага финансови решения на хората и фирмите, отказани от банките
TBI Bank, банка от следващо поколение, приветства нов член на Управителния съвет, който ще поеме ролята и на старши вицепрезидент „Потребителско онлай...
МТСП е насочило 70 милиона лева към Фонда на фондовете за микрокредитиране
Пандемията ускори дигитализацията на банковите услуги
При Левски имотите са въздушни, твърди Венци Стефанов
Подписване лесно и без да ходите в офис на банката
В същото време обаче растежът на паричната маса в еврозоната се забави изненадващо рязко, а това е индикатор, който често предвещава бъдещата кредитна...
Още преди да подпише договора за заем, клиентът ще знае каква сума трябва да върне Седмица остава до изтичането на срока, даден на банките да приведа...
Чувствителен ръст се усеща в кредитирането за граждани в последните три години. С 63% са нараснали заемите за домакинствата от 30 юни 2013 г. до 30 юн...
Бизнесът продължава да свива задълженията си към банките Най-голям ръст има при потребителските заеми за домакинствата Лошите и преструктурирани кре...
Печалбата на трезорите е 84 млн. лв. само за месец Банките инвестират все по-големи суми в акции и облигации за сметка на свитото кредитиране. Притеж...
Банките трябва да преведат средствата до 31 май Нови правила се въвеждат за определяне на ежегодните вноски на банките във Фонда за гарантиране на вл...
Лихвите по кредите и депозитите ще продължат да намаляват още известно време, прогнозира председателят на Асоциацията на банките в България (АББ) Петъ...
Правителството издаде държавна гаранция по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в размер до 50 млн. лв. Средствата са предвидени в държавния...