Всичко за Кредитиране

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Ясни правила за ипотеките

Ясни правила за ипотеките

Още преди да подпише договора за заем, клиентът ще знае каква сума трябва да върне Седмица остава до изтичането на срока, даден на банките да приведа...

25 септември | 18:25
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Кредитирането се раздвижи

Кредитирането се раздвижи

Бизнесът продължава да свива задълженията си към банките Най-голям ръст има при потребителските заеми за домакинствата Лошите и преструктурирани кре...

15 май | 22:25
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