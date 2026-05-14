Доларът си върна част от силата, еврото отстъпи в ранната търговия

Смесена картина се регистрира в сутрешната валутна търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. Пазарите остават предпазливи на фона на продължаващата несигурност около лихвената политика на водещите централни банки и напрежението в световната икономика. Инвеститорите внимателно следят както сигналите от Европейска централна банка, така и развитието на международните пазари след срещата между САЩ и Китай в Пекин.

Курсът на еврото отстъпва леко спрямо долара, като единната валута се разменя за 1,1701 долара, или с 0,1 процента под нивото на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1715 долара.

Единната валута поскъпва спрямо британската лира с 0,01 процента до 0,8660 евро за лира, както и с 0,02 процента спрямо швейцарския франк до 0,9154.

Анализатори отбелязват, че валутните пазари остават чувствителни към всякакви сигнали за бъдещи промени в лихвените проценти, особено в САЩ и еврозоната. Допълнително влияние оказват и опасенията около високите цени на енергоносителите, които продължават да поддържат инфлационния натиск в глобален мащаб.

