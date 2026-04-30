Еврото отстъпва, доларът печели позиции на пазарите

Курсът на еврото се понижи леко спрямо долара в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове. Единната валута отстъпи с 0,3% до 1,1673 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1706 долара. Движението показва колебание на пазарите на фона на продължаваща икономическа несигурност.

Спрямо останалите водещи световни валути еврото също отстъпва леко - спрямо британската лира с 0,03% до 0,8661 евро за лира и с 0,06% спрямо швейцарския франк. Това подсказва по-широк натиск върху европейската валута в глобален план.

Инвеститорите остават предпазливи заради смесените сигнали от икономиката на еврозоната и очакванията за бъдещата политика на централните банки. Повишената доходност по американските облигации също подкрепя долара и оказва натиск върху еврото. Вниманието на пазарите остава насочено към предстоящи макроикономически данни, които могат да определят следващата посока на валутните курсове.

