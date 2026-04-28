Еврото отстъпва леко спрямо долара на фона на глобално напрежение

Курсът на еврото слабо се понижи спрямо долара в сутрешната търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове. Единната валута отстъпи с 0,17% до 1,1702 долара за евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1749 долара.

Спрямо останалите водещи валути еврото поевтиня спрямо британската лира с 0,05% и японската йена с 0,28%, докато поскъпна спрямо швейцарския франк с 0,11%.

Движението на валутните пазари идва на фона на засилената несигурност в глобален план, включително напрежението в Близкия изток и колебанията при цените на петрола. Инвеститорите традиционно се насочват към долара като по-сигурен актив при подобни ситуации, което оказва натиск върху еврото.

Пазарните участници следят и сигналите от централните банки, като очакванията за бъдещи лихвени решения също влияят върху валутните курсове. В краткосрочен план анализаторите не изключват допълнителни колебания, ако геополитическото напрежение се задържи.

Въпреки спада движението остава в сравнително тесни граници, което показва, че пазарът засега реагира предпазливо, без резки разпродажби на единната валута.

