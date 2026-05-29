Еврото леко отстъпи срещу долара в сутрешната търговия

Курсът на еврото се понижава малко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. Единната валута се разменя за 1,1642 долара, което е с 0,7% под нивото при затваряне на търговията вчера. Движението остава умерено, но показва натиск върху еврото в началото на деня. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1617 долара.

Пазарните участници следят внимателно посоката на валутната двойка евро-долар, тъй като дори ограничени движения могат да се отразят върху цените на суровините, вносните стоки и финансовите разчети на компаниите. По-слабата европейска валута обичайно прави вноса, деноминиран в долари, по-скъп за бизнеса и потребителите в еврозоната. В същото време подобно движение може да бъде в полза на европейските износители, чиито стоки стават по-конкурентни на международните пазари.

Днешното понижение не променя рязко общата картина, но идва в момент, когато инвеститорите остават чувствителни към сигналите от централните банки. Решенията и коментарите на Европейската централна банка и Федералния резерв на САЩ продължават да влияят върху очакванията за лихвите, инфлацията и икономическия растеж. Затова и всяко движение на еврото спрямо долара се следи като индикатор за настроенията на финансовите пазари.

