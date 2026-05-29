Любима марка на Българите прави щурм. 600 нови магазина

Любима марка на Българите прави щурм. Отваря 600 нови магазина в Европа.

Европейският търговец на дребно Pepco Group N.V. отчита едно от най-динамичните си полугодия досега. За шестмесечния период, приключил на 31 март 2026 г., компанията демонстрира стабилност, растеж и стратегическа смелост – качества, които я превърнаха в един от най-бързо разширяващите се ритейлери на континента.

Приходите достигат 2.5 млрд. евро, което е ръст от 5% на годишна база. Още по-значим е показателят за съпоставим растеж (LFL) – 3.6%, отбелязвайки шесто поредно тримесечие на положителна динамика. В среда на висока инфлация и колеблива потребителска активност това е ясен сигнал за устойчивостта на бизнес модела.

Финансовата картина е още по-впечатляваща при поглед към печалбата: EBITDA нараства с 17.5% до 516 млн. евро, брутният марж се покачва до 49.7%, а базовата печалба след данъци достига 198 млн. евро – ръст от над 52%. Програмата за обратно изкупуване на акции допълнително усилва ефекта върху печалбата на акция, която скача с 56.6%.

Ръководството отдава подобрените резултати на по-високата ефективност, оптимизацията на разходите и стратегическите промени в амортизационната политика – знак, че Pepco планира дългосрочно присъствие на ключовите си пазари.

Западна Европа – новият двигател на растежа

На фона на силните резултати Pepco Group обяви най-мащабната си експанзия досега: откриване на поне 600 нови магазина в Западна Европа между 2027 и 2030 г. Това ще удвои присъствието на веригата в региона и ще я позиционира като един от водещите дискаунт ритейлери на западноевропейските пазари.

Фокусът пада върху Испания, Португалия и Италия, където бизнесът вече показва ускоряваща се икономика на магазините и силно потребителско доверие.

„Набиращата скорост икономика на магазините, която наблюдаваме в Западна Европа, ни дава основание за по-големи амбиции там“, подчертава главният изпълнителен директор Стефан Борхерт.

Паралелно с това Pepco стартира и пилотен проект в Украйна – пазар с висок потенциал в дългосрочен план, където марката вече е разпознаваема.

Какво означава експанзията за България

България е един от най-успешните пазари на Pepco в Централна и Източна Европа. От 2019 г. насам веригата изгради мрежа от 325 магазина, превръщайки се в ключов играч в сегмента на достъпните стоки за дома, облекло и аксесоари.

Макар компанията да не е обявила официално дали част от новите 600 магазина ще бъдат разположени у нас, анализът на тенденциите подсказва няколко важни извода:

България е стабилен и печеливш пазар за Pepco, с висока разпознаваемост и силна клиентска база.

Разширяването в Западна Европа не изключва, а по-скоро допълва растежа в Централна и Източна Европа.

Плановете за 250 нови магазина през текущата фискална година вероятно включват и Балканите, където Pepco традиционно разширява мрежата си с висока скорост.

В този контекст е напълно възможно България да получи нови обекти през следващите години, особено в развиващи се градски зони, крайградски райони и търговски паркове – формат, който Pepco предпочита.

Нова политика за възвръщаемост към акционерите

Успоредно с експанзията Pepco въвежда и нова рамка за разпределение на капитала. През 2026 г. компанията планира еднократна възвръщаемост до 400 млн. евро, а от 2027 г. нататък – връщане на целия излишен свободен паричен поток към акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Целта е коефициентът на изплащане на дивиденти да се увеличи от 25% до 40% от базовата печалба – ясен сигнал за увереност в бъдещия растеж.

Прогноза: година на ускорение

Pepco потвърждава прогнозата си за 2026 г.: ръст на приходите между 6% и 8%, двуцифрен ръст на EBITDA и увеличение на нетната печалба с поне 50%. Плановете за откриване на около 250 нови магазина остават непроменени

