„София мел“ навърши 40 години след мащабно обновяване на производството

Една от най-големите мелници в България - „София мел“, която е част от GoodMills Group, отбелязва 40 години от създаването си с мащабна модернизация, нови технологии и силна позиция на пазара. Предприятието, разположено близо до идеалния център на София, преработва до 750 тона пшеница на денонощие и остава сред най-модерните мощности в сектора у нас.

Само през последното десетилетие GoodMills България е вложила близо 5 млн. евро в производството, работната среда, устойчиви решения и обновяване на продуктовото портфолио. Компанията съобщава, че днес държи 57 процента пазарен дял в стойност, което означава, че продукти с марката „София мел“ присъстват в домовете на огромна част от българските семейства.

Четири десетилетия история в София

Мелницата е основана през 1986 г. и постепенно се превръща в един от големите производствени центрове на българската хранително-вкусова промишленост. След приватизацията през 2000 г. предприятието става собственост на гръцката Loulis Group, която му дава името „София мел“. От 2009 г. собственик е австрийската LLIEuromills, а по-късно българското дружество преминава към GoodMills България.

През годините предприятието запазва индустриалния си мащаб, но променя начина, по който работи. От 2016 г. започва основна модернизация, насочена към по-ефективно производство, обновяване на офисите, реконструкция на сградния фонд, въвеждане на соларна енергия и подобряване на условията за служителите. Така старата мелница постепенно се превръща в високотехнологична производствена база, която съчетава традиционен продукт с модерна индустриална организация.

Производство със 750 тона пшеница на денонощие

„София мел“ работи на три независими производствени линии, като всяка от тях има капацитет от 250 тона за 24 часа. Така общият дневен капацитет достига 750 тона преработена пшеница. Зърното се съхранява в бетонен силоз с обща вместимост 40 000 тона, което позволява стабилност на доставките и непрекъснат производствен процес.

Пшеницата преминава многократно през смилащи валове, докато бъде разделена на три основни крайни продукта - бяло брашно, тъмно брашно и трици. Основните продукти на завода са различни видове брашно на едро и за крайни потребители в разфасовки от 0,5, 1 и 2 кг, както и кори за баница. Контролът върху качеството се извършва в лаборатория, определяна като една от най-модерните в страната, където се проверява всяка партида зърно и брашно.

Дигитална мелница с швейцарска технология

Една от най-важните промени в предприятието е дигитализацията на производствения процес. Оборудването е на швейцарската компания Bühler, а управлението се извършва чрез софтуер, наричан Bühler-matic. Системата контролира работата от централна зала, където процесите се наблюдават в реално време.

Инвестицията в това решение е на стойност 730 000 евро. Целта е не само по-висока ефективност, но и по-прецизен контрол върху всяка стъпка - от движението на зърното до крайния продукт. В плановете на GoodMills България е в следващите 4-5 години процесите да бъдат напълно дигитализирани, а предприятието да премине към работа без хартия.

Нова линия пакетира над 100 пакета в минута

Сред най-новите инвестиции е пакетираща машина FAWEMA на стойност около 700 000 евро. Тя позволява автоматизирано опаковане на над 100 пакета в минута и работи с разфасовки от 0,5, 1 и 2 кг брашно. Новата линия дава по-голяма гъвкавост при потребителските продукти и повишава стандарта на опаковката.

Именно пакетиращите процеси се захранват частично със зелена енергия от фотоволтаична система с 412 панела. Инсталацията осигурява част от електроенергията за производството и е сред устойчивите решения, с които компанията намалява енергийната си зависимост и модернизира работата на завода.

Пазарен лидер със сериозна отговорност

„Днес GoodMills България държи 57 процента пазарен дял в стойност, което означава, че всяко второ българско домакинство избира продукти с марката „София мел“, казва Илия Великов, управляващ директор на GoodMills България. По думите му присъствието в домовете на толкова много хора променя начина, по който компанията гледа на всяко свое решение.

Великов подчертава, че инвестициите не са самоцел. Според него важното е какво оставят след себе си - по-добра градска среда, по-добри продукти и по-добри условия за служителите. Тази линия личи не само в производствените вложения, но и в проектите за офисите, паркинга и пространството около мелницата.

От индустриална сграда към градски знак

През последните години GoodMills България инвестира и в средата около предприятието. Офисите са модернизирани, изграден е нов паркинг за служителите, а фокусът пада върху по-комфортни условия за работа. Една от най-видимите инициативи е „От сиво в красиво“, при която деветте силоза на мелницата са превърнати в най-големия графит в България.

Идеята на проекта е индустриалната зона около завода да стане по-жива, по-разпознаваема и по-добре вписана в градската среда на София. В предприятието периодично се организират и готварски курсове - първоначално за любители, а вече и за професионалисти.

Българско зърно, нулева загуба и дългосрочни партньорства

GoodMills България поставя силен акцент върху работата с български производители. „Когато работиш с българско зърно и с хора, които влагат труда си в него всеки ден, започваш да гледаш по различен начин на отговорността, която носиш“, казва финансовият директор на компанията Стефан Христосков. Той припомня, че миналата година дружеството е получило отличието „Пазител на българското земеделие и храни“.

Компанията внедрява и технология за пълно оползотворяване на суровината. Благодарение на този подход днес се постига 0 процента загуба на зърно. Това едновременно намалява отпадъците, подкрепя ефективността на производството и гарантира по-високо качество на продуктите, които стигат до потребителите.

Устойчивостта като начин на работа

„Екипът на GoodMills България не съхранява само традицията. Той активно оформя бъдещето“, казва Гунар Щефек, изпълнителен директор по иновациите и подребителските продукти в GoodMills Group. Според него устойчивостта не е кампания, а начин на мислене, който започва от полето и стига до трапезата на милиони хора.

Тази философия обяснява и защо компанията инвестира едновременно в технологии, енергийна ефективност, качество, служители и градска среда. За GoodMills България въпросът вече не е само какво се произвежда, а и как се произвежда.

Европейска група с 25 мелници

GoodMills Group е една от най-големите мелничарски групи в Европа. Тя оперира 25 мелници в 7 държави - България, Австрия, Германия, Полша, Чехия, Унгария и Румъния - и осигурява храна за над 200 милиона потребители всеки ден.

За финансовата 2023/2024 г. групата отчита годишен обем на преработка от близо 3 млн. тона зърно и оборот от 1,2 млрд. евро. Това я поставя сред водещите компании в хранително-вкусовата промишленост на Централна и Източна Европа.

Собствен локомотив и връзка с цялата страна

Логистиката също е част от мащаба на „София мел“. GoodMills България притежава собствен локомотив, а предприятието има пряка железопътна връзка с Лом, Русе, Варна, Бургас и други градове в страната и чужбина. Това позволява по-гъвкаво снабдяване и разпространение на продукцията.

Така мелницата, разположена на две крачки от центъра на София, остава свързана не само със столицата, но и със земеделските райони, пристанищата и пазарите, до които достига продукцията на GoodMills България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com