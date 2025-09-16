ГудМилс България стана най-добрият работодател в производството

ГудМилс България започна 2025 г. с впечатляващ успех, след като на престижните Career Show Awards компанията бе обявена за „Най-добър работодател – Производство“.

Наред с това производителят на брашна и продукти с марката „София Мел“ спечели още две златни отличия – за „Зелени практики“ и „Zero-waste инициатива“ – и сребро в категория „Изгряващ талант“ за технолога Емилия Николова. Сред повече от 400 кандидатури тези награди потвърждават водещата позиция на компанията в отговорното производство и грижата за служителите.

Инвестиции в хората и природата

„Тези отличия са доказателство, че когато се грижиш за хората си, инвестираш в тяхното развитие и създаваш общност с кауза, успехът идва естествено. Вече близо 40 години сме стабилен и отговорен работодател, но най-голямата ни гордост са екипът и доверието, което изграждаме заедно. Вярваме, че всяко зрънце има значение – в производството, в природата и в живота на хората около нас. Именно затова ние продължаваме да инвестираме в зелена енергия, иновации и социални каузи, които оставят следа и днес, и за бъдещето“, подчертава управляващият директор Илия Великов.

Устойчиво производство като стандарт

Признанията подчертават амбицията на ГудМилс България да предлага мотивираща и сигурна работна среда, като паралелно развива социални и екологични ангажименти. „София Мел“, част от компанията, вече произвежда изцяло с електроенергия от 412 фотоволтаични панела и планира да достигне въглеродна неутралност до 2030 г.

Проектът „Всяко зрънце е важно“ показва как ефективността и прозрачността вървят ръка за ръка с безкомпромисното качество, оползотворявайки всеки грам суровина.

Признание за талант и престижно жури

Специалното сребърно отличие „Изгряващ талант“ е за технолога Емилия Николова – професионалист с над 20 години опит в хлебопроизводството, сладкарството и мелничната индустрия. С отдаденост към знанието и хората тя възражда Академия „Изпечи с любов“, която насърчава обмена на опит и разпространява ценностите на „София Мел“ сред по-широка аудитория.

Career Show Awards, които отличават най-добрите работодателски практики, тази година събраха жури с утвърдени експерти – сред тях Добри Митрев (Българска стопанска камара), Роберто Санторели (Confindustria Bulgaria), психологът Ани Владимирова и социологът Боряна Димитрова.

„Поздравления за ГудМилс България за отличието в седмото издание на Career Show Awards 2025! Признание, което заслужено нарежда компанията сред най-успешните работодатели у нас! За екипа на Career Show е радост, че за поредна година сме платформа, чрез която разказваме за успешните практики и грижа към служителите, които работодателите прилагат у нас“, споделиха организаторите.

