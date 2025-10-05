ГудМилс България стана най-добрият работодател в производството
Компанията получи четири отличия в престижния конкурс Career Show Awards 2025
Компанията получи четири отличия в престижния конкурс Career Show Awards 2025
Миналата година бяха проведени 38 любителски курса с близо 400 участници и 2 професионални обучения
Компанията лансира своите универсални фини кори през 2024 г.
В ГудМилс България започва производство на високопротеиново пшенично брашно тип 400
Престижното признание дойде по време на тазгодишното издание на форума „Бранд България – защита на б...
Вдъхновена от непреходната мелодия, марката брашно празнува силата на любовта, вложена във всяко яст...
Фините кори са с по-светъл цвят, по-еластична структура и тънки слоеве
Кулинарното приключение включва вълнуващи курсове и ново професионално обучение за хлебари и пекари
Ще бъде изградена на три етапа, като мощността ѝ ще достига до близо 190 kWp
„От сиво в красиво“ ще се състезава за кампания на годината с конкуренти от целия свят
Благодарение на този проект ГудМилс България ще намали количеството загуби на опаковъчен материал
Зала „София Мел“ е с капацитет до 90 конферентни места и до 20 души за кухненската част