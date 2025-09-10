Академия „Изпечи с любов“ стартира нов сезон с три изцяло нови курса за любители-пекари

Станалата вече любима Академия „Изпечи с любов“, кулинарната инициатива на София Мел, се завръща от 13 септември 2025 г. с разширена програма, съчетаваща традиционни рецепти и съвременни кулинарни тенденции.

Обученията са насочени както към любители-пекари, така и към професионалисти, които искат да усъвършенстват уменията си и да обогатят практиката си в реална професионална среда.

След силния интерес през изминалата година, когато бяха проведени 38 любителски курса с близо 400 участници и 2 професионални обучения, академията продължава да се развива. Новият сезон включва три нови практически курса, специално разработени, за да отговорят на разнообразните интереси на съвременния любител-пекар:

Хляб и вино – тематично обучение с дегустация на български вина, съчетано с приготвяне на хляб по модерни рецепти;

Еклери – курс, фокусиран върху едно от най-елегантните френски сладкарски изделия;

Торта с какаови блатове – обучение за приготвяне на ефектна, но достъпна празнична торта в домашни условия.

Академията запазва и утвърдените си курсове, включително приготвяне на хляб, баница, пица, фокача, кифли, погачи и коледни бисквити. Над 98% от участниците в обученията през изминалата година споделят, че програмата създава уютна атмосфера, предоставя ценни знания и ги мотивира да продължат да се развиват в кухнята.

Водещ на курсовете отново е Емилия Николова – магистър по „Технология на зърнените, хлебните и фуражните продукти“, с над 20 години опит в хлебопроизводството, сладкарството и мелничната индустрия. Под нейното ръководство академия „Изпечи с любов“ се утвърди като платформа за обучение и вдъхновение за любители-пекари и професионалисти.

Курсовете се провеждат в модерната зала „София Мел“, оборудвана с професионална техника – включително конвектомат с 500 програми, фурни, миксери, охладители и др. Пространството съчетава кухненска зона за практика и конферентна част за презентации, което го прави подходящо както за курсове, така и за външни събития, семинари и тиймбилдинги.

Пълната програма и информация за записване са достъпни тук: https://sofiamel.bg/bg/academy/

