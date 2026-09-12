Извънредно от ЦСКА! Ключово решение за Димитър Пенев
Има личности, които оставят незаличима следа в живота ни, обявиха армейците
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Има личности, които оставят незаличима следа в живота ни, обявиха армейците
Миналата година бяха проведени 38 любителски курса с близо 400 участници и 2 професионални обучения
Чрез собствена Академия за шофьори без опит и нейната иновативна мобилна версия, тя изгражда ново поколение водачи, които вече се нареждат сред най-до...
Проектът на „Академия Миротворци“ е един от финалистите във Vivacom Регионален грант
Lidl предоставя стипендии за петима участници в програмата
В специалната библиотека са публикувани над 170 урока, които до 30 ноември ще се състезават за вота на потребителите
Кулинарното приключение включва вълнуващи курсове и ново професионално обучение за хлебари и пекари
Безплатната 3-седмична лятна академия на AIBEST за гимназисти с технически профил ще се осъществи в партньорство с Община Стара Загора
Уникалната инициатива е предназначена за студенти от трети и четвърти курс и магистри от УНСС
1/3 от завършилите първата Академия получиха последващо предложение за кариерно развитие
Нито един от кандидатите не е скъсан на летния курс
Над 20 кандидат-овчари и 8 деца участват в първия сезон на Академията
Носителката на награда "Оскар" актриса ще получи приза "Икона"
Прокуратурата в момента е много активно ангажирана да си защитава началника, каза МВР-шефът
В проекта учатват колегите му Кери Уошингтън и Дон Чийдъл
10 експерти от Системата на Кока-Кола в областта на маркетинга и комуникациите споделиха знания и опит в първата по рода си дигитална академия
Мечтайте с размах! Постигайте целите си и се целете още по-високо, призова посланичката
Експерти от Системата на Кока-Кола в областта на маркетинга и комуникациите споделят опит с младежи
Той припомни, че е възпитаник на Академията на МВР
Бизнес академията е част от новата глобална програма AWE (Академия за жени предприемачи), създадена от Бюрото за образование и култура към Държавния д...