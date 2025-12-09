Лесна рецепта за вълшебна баница със спанак и сирене

Баницата със спанак и сирене е любимо народно ястие, което е лесно за приготвяне и идеално за всяко време на деня!

Необходими продукти:

кори за баница - 500 г, фини

пресен спанак - 400 г

сирене - 250 г

кисело мляко - 3 с.л.

яйца - 2 бр.

олио - 80 мл

масло - 60 г, разтопено

сол - 1 щипка

черен пипер - 1 щипка

пресен лук - 1 връзка

Начин на приготвяне:

Спанакът се измива добре, нарязва се на ситно, след което се осолява леко и се оставя да омекне. Сиренето се натрошава и се смесва със спанака, яйцата, киселото мляко и черния пипер.

Корите се разстилат и се намазват с разтопено масло и олио. По дължина върху всяка кора се разпределя част от плънката.

Навиват се дълги рула, които внимателно се оформят в спирала в намазнена тава - започва се от центъра, като постепенно се добавят всички навити кори.

Повърхността на баницата се полива с останалото масло и малко олио, за да стане златиста и хрупкава при печене.

Баницата се поставя в предварително загрята фурна на 180 градуса и се пече около 40 минути, докато придобие златист цвят.

