Лесна рецепта за вълшебна баница със спанак и сирене

Баницата със спанак и сирене е любимо народно ястие, което е лесно за приготвяне и идеално за всяко време на деня!
Необходими продукти:
кори за баница - 500 г, фини
пресен спанак - 400 г
сирене - 250 г
кисело мляко - 3 с.л.
яйца - 2 бр.
олио - 80 мл
масло - 60 г, разтопено
сол - 1 щипка
черен пипер - 1 щипка
пресен лук - 1 връзка
Начин на приготвяне:
Спанакът се измива добре, нарязва се на ситно, след което се осолява леко и се оставя да омекне. Сиренето се натрошава и се смесва със спанака, яйцата, киселото мляко и черния пипер.
Корите се разстилат и се намазват с разтопено масло и олио. По дължина върху всяка кора се разпределя част от плънката.
Навиват се дълги рула, които внимателно се оформят в спирала в намазнена тава - започва се от центъра, като постепенно се добавят всички навити кори.
Повърхността на баницата се полива с останалото масло и малко олио, за да стане златиста и хрупкава при печене.
Баницата се поставя в предварително загрята фурна на 180 градуса и се пече около 40 минути, докато придобие златист цвят.
