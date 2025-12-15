ДА! На българската храна

Рецепта: Вкусна баница с лук за Игнажден

На 20 декември ще отбележим Игнажден

15 дек 25
213
Агенция Стандарт

На 20 декември ще отбележим Игнажден. За трапезата трябва приготвим вкусна постна баница.

Необходими продукти:

  • 1 пакет кори за баница

  • 4 - 5 глави лук

  • ½ ч.ч. ориз

  • ½ ч.ч. олио

  • сол, черен пипер

  • малко вода

Начин на приготвяне:

  1. Нарежете лука и го задушете в половината олио.

  2. Добавете ориза, разбъркайте 1 - 2 мин и налейте малко вода.

  3. Гответе до полуготовност.

  4. Подправете със сол и пипер.

  5. Подреждайте корите като на всяка поръсвате от плънката.

  6. Навийте на руло или редете пласт по пласт.

  7. Залейте с останалото олио и поръсете с 3 - 4 лъжици вода.

  8. Печете на 180 градуса за около 35 мин до зачервяване.

Автор Агенция Стандарт

