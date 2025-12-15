Рецепта: Вкусна баница с лук за Игнажден

На 20 декември ще отбележим Игнажден. За трапезата трябва приготвим вкусна постна баница.
Необходими продукти:
1 пакет кори за баница
4 - 5 глави лук
½ ч.ч. ориз
½ ч.ч. олио
сол, черен пипер
малко вода
Начин на приготвяне:
Нарежете лука и го задушете в половината олио.
Добавете ориза, разбъркайте 1 - 2 мин и налейте малко вода.
Гответе до полуготовност.
Подправете със сол и пипер.
Подреждайте корите като на всяка поръсвате от плънката.
Навийте на руло или редете пласт по пласт.
Залейте с останалото олио и поръсете с 3 - 4 лъжици вода.
Печете на 180 градуса за около 35 мин до зачервяване.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com