Игнажден е! Не изнасяйте нищо от дома си
Внимавайте кой ще влезе първи в къщата ви
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Внимавайте кой ще влезе първи в къщата ви
На 20 декември ще отбележим Игнажден
Смята се, че на този ден се определя каква ще бъде годината за домакинството
Идва голям обрат
Пъстра 6-часова програма и много настроение на 2 сцени очаква посетителите на фолклорния празник в старозагорското село
Навръх Игнажден, малки старозагорски коледари наричаха за здраве и благодат
4 ястия за здраве и берекет
Черпят огнени имена
Какво ни чака на празника
За пореден път, пет старозагорски читалища - НЧ „Развитие – 1918“, с. Оряховица, НЧ „Развитие – 1878“, с. Дълбоки, НЧ „Пробуда – 1927“, с. Горно Б...
От това кой ще влезе първи в къщата се гадае каква ще бъде и следващата година
При раждането на Млада Бога дърветата се поклонили и спрели да шумят с листата си
От това кой ще влезе пръв в къщата на Игнажден се гадае каква ще бъде следващата година
Вижте традициите и обичаите за празника
Тази година празникът на Св. Игнатий Богоносец – Игнажден е преместен с един ден. Така той ще бъде отбелязан днес, а не на традиционната дата 20 декем...
Късметлията носи берекет за дома, стопанката мете преди изгрев срещу уроки Според българския фолклор на този ден, 20 декември, са започнали родилните...
Кърджали. Навръх Игнажден музиканти от три държави свириха в Кърджали. В концерта „Балкански коледен букет" участваха оркестър "Мароня" с ръководител...
Момчилград. Навръх Игнажден деца от ОДК бяха първите гости в община Момчилград. Те поздравиха градоначалника Акиф Акиф с предстоящите коледни и...
София. Православната църква почита на 20 декември църковния празник на Свещеномъченик Игнатий Богоносец /Предпразненство на Рождество Христово/, нарич...
Днешният ден, наречен "Идинак" (Игнажден), е най-късият в годината. Това е денят на зимното слънцестоене, което съвпада с празника на свети Игнатий Бо...