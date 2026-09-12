Всичко за Игнажден

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Отбелязваме Игнажден днес

Отбелязваме Игнажден днес

Тази година празникът на Св. Игнатий Богоносец – Игнажден е преместен с един ден. Така той ще бъде отбелязан днес, а не на традиционната дата 20 декем...

19 декември | 8:06
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На Игнажден чакат първия гост

На Игнажден чакат първия гост

Късметлията носи берекет за дома, стопанката мете преди изгрев срещу уроки Според българския фолклор на този ден, 20 декември, са започнали родилните...

20 декември | 8:10
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