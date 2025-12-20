Игнажден е! Не изнасяйте нищо от дома си

На 20 декември българите посрещат един от най-обичаните зимни празници – Игнажден. Денят е посветен на свети Игнатий Богоносец, но в народната традиция той е много повече от църковна памет – превръща се в символ на късмета, плодородието и съдбата на идната година.

Полазникът – вестителят на съдбата

Най-важният обичай на Игнажден е полазването. Първият човек, който прекрачи прага на дома, е носител на предопределението за цялата година. Ако полазникът е здрав, добър и заможен, семейството ще има берекет и благополучие. Затова домакините внимателно избират кой да бъде първият гост, а в някои краища дори канят специално „добър човек“, за да осигурят късмета си.

Трапезата и поверията

Игнажден бележи началото на коледния празничен цикъл. Трапезата е постна – боб, орехи, сушени плодове, пита и мед. Вярва се, че ако денят е слънчев, годината ще бъде плодородна. Народът гледа и по полазника – неговият характер и съдба се пренасят върху дома. Дори случайни срещи и знаци от природата се възприемат като предвестници на бъдещето.

Забраните – пазители на късмета

Игнажден е ден на строги забрани. Не се изнася нищо от дома – нито огън, нито храна, за да не „излезе късметът“. Не се дава назаем – пари, хляб или вещи, защото това води до загуби. Жените не трябва да шият, плетат или перат, за да не „зашият“ късмета си. А караници и клетви са строго забранени – вярва се, че думите на този ден имат особена сила и могат да предопределят съдбата.

Именниците – носители на огъня и светлината

На Игнажден празнуват Игнат, Игната, Игнатий, Игно, Игньо, Иго, Игон, Ига, Игнатка, Игне, Искра, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Оги, Огнемир, Огнемира, Светла. Имената носят символиката на огъня, светлината и новото начало – точно както празникът сам по себе си.

Денят на надеждата

Игнажден е празник, който съчетава християнската памет със силата на народните вярвания. Той е ден на надежда, на ново начало и на вяра, че съдбата може да бъде предопределена от първия гост, от думите и делата ни. Българите пазят този ден с особено внимание – като ключ към бъдещето и като мост между традицията и духовността.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com