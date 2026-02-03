Зимен Симеоновден! Най-лошият ден в годината. Не пипайте нож

Един от най-страшните дни в народния календар

На 3 февруари българският народ отбелязва Зимен Симеоновден – ден, обгърнат с тревожни вярвания, страхопочитание и строги забрани. В народната традиция той е известен като „един от най-лошите в годината“, време, в което злите сили дебнат, а природата е особено сурова и непредсказуема.

Макар в църковния календар празникът да е посветен на Свети Симеон Богоприемец, в народното съзнание той се е превърнал в ден на изпитание, който изисква смирение, тишина и безусловно спазване на традицията. Денят е свързан с предпазване от белези и рани чрез забрана за работа с остри предмети, плетене и месене. Имен ден празнуват Симеон, Симона, Мона.

Кой е Свети Симеон и как се ражда празникът

Според християнската традиция Свети Симеон Богоприемец е праведникът, който приема Младенеца Иисус в храма и пророчески предсказва съдбата му. Църквата го почита като символ на мъдрост, търпение и дълбока вяра.

Симеон Богоприимец е един от седемдесетте преводачи на Стария Завет от еврейски на гръцки. На него се паднало да превежда книгата на пророк Исаия. Стигайки до мястото, където се казва: „Девица ще зачене и ще роди син…“, Симеон не повярвал, че това е възможно, опитал се да оправи думата „девица“, ала ангел Господен се явил в този момент, спрял го и казал: „Писанието е точно, затова нищо не поправяй! Ти няма умреш, докато не видиш с очите си изпълнението на тези думи“. Когато Дева Мария четиридесет дни след раждането занесла първородния си син да го представи и посвети на Бог, Симеон бил твърде стар, но очаквал Месията – да го види с очите и тогава да умре. По внушение на Светия Дух Симеон влязъл в храма, когато донесли Иисуса, взел го на ръце и в пророческо вдъхновение извикал: “ Сега отпускаш Твоя раб, Владико".

Срещата между вярата и народния страх

В народните представи обаче образът на Свети Симеон Праведни се преплита със силите на зимата, студа и болестите. Вярвало се е, че именно около Симеоновден природата показва най-жестокото си лице – студове, виелици и болести връхлитат хората и добитъка. Така празникът придобива зловещ ореол и се превръща в ден, от който „не се чака добро“.

Традиции и обичаи – как се „умилостивява“ денят

Тишина, смирение и предпазни ритуали

На Зимен Симеоновден не се празнува шумно. Домовете остават притихнали, а хората избягват всякакви действия, които могат да „разгневят“ деня.

Сред разпространените обичаи са:

Кадене с тамян в къщата и обора – за предпазване от болести и зли сили

Раздаване на хляб или варено жито „за здраве“

Палене на огън, който символично „пречиства“ дома

Жените приготвят проста, постна храна – без излишно готвене

В някои райони се е вярвало, че ако денят бъде „прескочен тихо“, годината ще мине без големи беди.

Строгите забрани – какво в никакъв случай не бива да се прави

„Каквото правиш днес, ще го теглиш цяла година“

Забраните на Зимен Симеоновден са сред най-строгите в българския народен календар. Смятало се е, че всяко нарушение може да донесе болести, нещастия или смърт.

Категорично се забранява:

❌ Работа с остри предмети – ножове, брадви, ножици (за да не „реже“ болест)

❌ Шиене, плетене и тъкане – вярвало се е, че това „зашива“ злото в дома

❌ Тежка физическа работа

❌ Пътуване – денят е смятан за опасен

❌ Кавги, псувни и висок тон – злото „чува и се лепи“

Особено строго е било отношението към женската работа – вярвало се е, че ако жената работи на този ден, болест ще влезе в къщата.

Народната мъдрост за Симеоновден

Ден за страх, но и за поука

Макар да носи славата на „лош ден“, Зимен Симеоновден има и дълбок смисъл – той напомня за границите на човека, за нуждата от уважение към природата и невидимите сили.

В миналото хората са знаели:

„Не всеки ден е за работа, има дни за мълчание.“

И точно затова Зимен Симеоновден не е просто ден на страх, а ден на смирение, предпазливост и народна мъдрост, предавана от поколение на поколение.

