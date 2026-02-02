Връчиха наградите "Лица за гордост"

Церемонията „Лица за гордост“ събра в София представители на бизнеса, културата и социалния сектор. Бяха отличени личности, които със своята дейност, ценности и житейски път вдъхновяват обществото и дават положителен пример. Организатори на наградите са Наталия Гуркова и Николай Стоянов. Между наградените е кметът на София Васил Терзиев.

За да получи поредния си приз, на сцената излезе адвокат Биляна Тончева, която управлява най-голямата консултантска компания за европейски проекти за бизнеса, а само за последните 28 дни в една от социалните мрежи има 2 милиона гледания. Биляна Тончева има още един рекорд – само за четири месеца обединява най-голямата дамска бизнес общност „Има любов“ с над 7500 дами. Атанас Лазаров пък получи статуетката за старта на глобалния медиен проект Destinations TV.

Водеща на вечерта беше Боряна Баташова. „Хората, които са изградили кариера, правят добро и имат обществен принос, трябва да бъдат представяни достойно“, коментира Наталия Гуркова.

