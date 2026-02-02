Никога не изключвайте от контакта тези 3 уреда!

Експерти разкриха кои устройства никога не трябва да се изключват от контакта и защо.

OLED телевизор

OLED телевизорите не обичат често да бъдат напълно изключвани от източника на захранване – те могат да се повредят.

Това е така, защото пикселите на OLED екраните периодично се обновяват във фонов режим и ако този процес се прекъсва редовно, това може да повлияе на качеството на картината с течение на времето.

Затова експертите препоръчват да се консултирате с производителя, за да определите дали даден модел може да бъде напълно изключен от захранването или е най-добре да го изключите с помощта на бутона за захранване.

Wi-Fi рутер

Деактивирането на Wi-Fi рутер през нощта има смисъл само ако важни устройства, като система за видеонаблюдение или други компоненти на интелигентния дом, не са свързани. В противен случай те могат да се повредят при повторно включване. Освен това, както вече беше споменато, рутерът осигурява стабилна интернет връзка, така че би трябвало да работи, ако имате нужда от достъп до интернет.

Мастиленоструен принтер

Също така, не е необходимо той да бъде постоянно изключван от захранването. Важно е обаче да запомните как да го изключите правилно: ако издърпате щепсела, устройството няма време да завърши правилно печата си и печатащата глава остава в режим на готовност.

Следващия път, когато включите принтера, той незабавно ще започне принудително почистване на главата, което ще увеличи консумацията на мастило. Затова е най-добре да изключите устройството с помощта на стандартния бутон за захранване.

