Защо още не сме установили контакт с извънземни? 3 разкрития по въпроса
Учените не изключват възможността за съществуването на извънземен живот, но все още няма преки доказателства
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Учените не изключват възможността за съществуването на извънземен живот, но все още няма преки доказателства
Начинът, по който зареждаме телефона си, влияе върху живота на батерията
И какви са причините
Малък пропуск може да доведе до голям риск.
Налага се Агенцията за българите в чужбина да комуникира с тях нелегално
Продължава да работи дистанционно и да е в постоянна връзка с членовете на правителството
Услугата има доста предимства
Условията и редът по контрол ще се определят със заповед на работодателя
Той е с отрицателен PCR тест за COVID-19, но е контактувал със служител на министерството
В България все още няма потвърден случай на коронавирус
Във връзка с нападението в Ница посолството на България в Париж предоставя телефони за контакт. От тях може да се възползва всеки, който има близки и...
"НАТО е в близък контакт с Анкара и следи последните развития, след като членът на Алианса Турция свали руски изтребител над границата със Сирия. Ние...
До момента са установени 26 контактни лица, които са имали контакт със заразеното от антракс месо във Варненско. Това показват резултатите от епидемио...
Късо съединение предизвикало пожар във фоайето на МБАЛ – Благоевград към 18,45 часа в понеделник. За щастие дежурните в отделението реагирали адекватн...
Уредите да не са включени в контактите, когато заминаваме на ваканция, препоръчват от ЧЕЗ. От компанията припомнят, че е важно при по-дълго отсъствие...
Само с касова бележка или фактура може да върнете дефектна стока, казва Огнян Варадинов