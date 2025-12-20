Пожарникари с предупреждение за телефоните

Не оставяйте зарядните устройства на телефоните включени в контакта, когато не ги използвате. Подобна небрежност може да доведе до сериозен инцидент, съветват от пожарната.

Огнеборци в Пловдив предотвратиха разрастването на пожар, възникнал именно заради оставено включено зарядно устройство. За щастие, пожароизвестителната система се е задействала навреме, а екипите са реагирали изключително бързо, което е предотвратило по-сериозни щети.

Случаят е ясен пример колко важно е да бъдем внимателни и отговорни. Малък пропуск може да доведе до голям риск, пише TraffikNews.bg.

