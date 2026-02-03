Потвърдиха самоличността на една от жертвите край Петрохан

Установи се самоличността на една от жертвите на тройното убийство в хижа край Петрохан - Дечо Василев (вдясно на снимката). Той е бил един от управителите на счетоводната фирма „В и М Компания“ ООД. До него на снимката е вторият управител на фирмата - Иван Милев (вляво).

Три тела откриха в местност край село Гинци, община Годеч, на 2 февруари. От полицията потвърдиха, че хората, обитаващи хижата, сред които са и жертвите, са били „затворено общество с елементи на секта“.

По информация на bTV в годините назад са подавани сигнали до компетентните органи относно съмнения за евентуални нередности, извършвани в хижата. Според информация на телевизията има твърдения, че в имота са провеждани - лагери, на които присъствали непълнолетни и дори малолетни момчета.

