Петър Янков каза голямата истина за февруари

Тази година февруари ще бъде с температури около климатичните норми, като очакваните средни температури ще бъдат от 4 до 10 градуса, в началото на първата дестневка ще бъде студено, в северните райони мразовито. Във валежно отношение - месецът, ще бъде с количества до 2, 3 пъти над нормата повече в западните и в северните райони. Това сочи прогнозата на синоптика Петър Янков специално за "Труд".

Февруари започва със захлаждане с валежи от дъжд и сняг в централните и в западни части от страната.



От 3 до 7 февруари постепенно ще се затопля. Мъглите в ниските места ще бъдат често явление. Ще бъде топло с бързо преминаване на облачни системи и възможност за слаби дъждове в югозападните и северни части от страната.

От 8 февруари до 10 февруари с преминаването на Средиземноморски циклон се очакват интензивни валежи в южните и в източните райони, с количества от 20 до 40 литра на квадратен метър (л/м2). В населените ще вали дъжд, а по планините мокър сняг.

От 12 февруари от север-северозапад ще се спуска нова вълна студен и влажен въздух, който ще донесе нови снеговалежи и ниски температури. Валежите ще бъдат по-съществени в северната половна от страната. Валежите ще продължават до 15 февруари. Има условия за виелици и навявания в Добруджа. Максималните температури в населените места ще бъдат от -2 до 3 градуса, а в планините, ва височини над 2300 метра, ще бъдат около минус 12 до минус 13 градуса.

След краткотрайното стабилизиране на атмосферата над Балканите, от 17 до 22 се очакват нови снеговалежи и слабо застудяване. Дневните температури в традиционно най-топлите южни райони ще достигат 5, 7 градуса.

От 24 февруари до края на месеца мъглите ще бъдат често явление. Ще бъде топло за сезона, като температурите в традиционно най-топлите у нас места ще достигат 13 - 15 градуса. А март се очаква да започне топъл и с валежи от дъжд.

