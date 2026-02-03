Огромен празник за легендарна българка

Стоянка Бонева е българска певица на македонски народни песни. Тя е втората изпълнителка на известната авторска фолклорна песен "Лудо, младо“.



Родена е на 3 февруари 1938 година в петричкото село Марикостиново. През 1959 година е приета в "Ансамбъл за народни песни на Българското радио“, преименуван по-късно "Мистерията на българските гласове“. Записва десетки песни от своя роден край за фонотеката на БНР, снима филми в БНТ, издава грамофонни плочи.



Заедно с Янка Рупкина и Ева Георгиева създава вокално трио "Българка“, в което пее алтовата партия. С трио "Българка“ и група "Балкана“ осъществяват поредица успешни турнета по света, издават самостоятелна плоча във Великобритания, правят записи с Кейт Буш.



Стоянка Бонева има дуети с тракийския певец Груйчо Дочев и шопската певица Павлина Горчева. Тя е втората изпълнителка на популярната авторска песен "Лудо, младо“ (м. Атанас Бояджиев, т. Богомил Гудев), след като за пръв път е записана на малка плоча ("Песни от Атанас Бояджиев и Богомил Гудев“ – ВТК 2902, изд. Балкантон) през 1970 г. от дуета Петър Чернев – Магда Панайотова със заглавие "Откъде да взема сила“, но е била забранена по БНР в продължение на две десетилетия заради "еротична закачка“. 20 години по-късно песента се преименува на "Лудо, младо“.



