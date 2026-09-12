Рачев: Ето кога баба ви Марта ще се нацупи
Февруари се е оказал петият най-топъл в историята, в Намибия вчера е било 42 градуса
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Февруари се е оказал петият най-топъл в историята, в Намибия вчера е било 42 градуса
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