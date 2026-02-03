Ясновидката Станка Ангелова: Идват 2 месеца на големи обрати

Свикнали сме да се появяват сензационни пророчества, плашещи хората с апокалиптични събития, като сегашното за 26.02.2026 г. Задължително намесват Ванга, Нострадамус, календара на маите, а сега и името на хипнотизатора-телепат Волф Месинг.

Последната подобна психоза накара хиляди на 21.12.2012 да отидат във френското село Бугараш (свързано с катарите и богомилите), за оцелеят „от предстоящия край на света“. Тогава „заплахата“ бе „предречена“ от края на календара на маите, когато завърши един цикъл и започна друг. Това заяви една от най-големите български ясновидки Станка Ангелова специално за "Стандарт". Повод са различните прогнози и пророчества какво ще се случи на огледалната дата 26.02.2026 г.

Ето какво още заяви Станка Ангелова пред "Стандарт":

Сега се „предсказва“ промяна на международния ред, сговор на „Мечката, Орела и Дракона“, опасност от война, технологични катаклизми...

Намирам сходство в двете „апокалиптични“ дати - съдържат по четири двойки.

В нумерологията 2 е цифрата на Луната, тя носи промени, свързана е с дома, женското начало и силната интуиция.

При редукцията на цифрите в датата 26.02.2026г. се получава отново 2, чиято вибрация е доминираща за деня.

Този ден няма да доведе световна катастрофа, а добър климат в дома и сред близките хора. Вслушайте се във вътрешния си глас при бизнес начинания и не вземайте импулсивни решения.

Тъй като 26 февруари е четвъртък - ден на Юпитер, не се впускайте интуитивно в подписване на сериозни договори, финансови начинания и не вземайте прибързани важни решения.

Описаните катаклизми в световната политика в т.нар. „новооткрито предсказание на Месинг“ е видимо зле скалъпена „фалшива новина“, към която са добавени нелепи предсказания на Ванга и Нострадамус.

Свидетели сме на промени и динамика в световната политика, но те няма да доведат до описаните в „пророчеството“ за 26.02.2026 г. катаклизми. Месинг е останал в историята не като „легендарен ясновидец“, както е посочено.

По време на Втората световна война се води астрологичната война, свързана с ясновидците и астролозите - Алистър Кроули, съветвал Чърчъл, Крафт – съветвал Хитлер, Вронски - СССР. Полският менталист, телепат и хипнотизатор Волф Григориевич Месинг е интересна личност, който сам се определя като „артист“, а не като прорицател.

В редица книги са описани публичните му изяви пред публика, умението му да чете и да внушава мисли. Описани са срещите му със Сталин, в банката и други манипулации, които е умеел да прави. Той е умира в 1974г. и затова „засекретеното“ пророчество звучи доста нелепо. Силата на Месинг не е ясновидството, а телепатията и хипнозата.

Ще коментирам и астрологичната карта на 26.02.2026 г., където всеки може да види благоприятните сини аспекти на планетите и само две квадратури в червено между Марс във Водолей и Уран в Телец, на Сатурн и Нептун в Овен с Луна в Рак, която е нетрайна и се разпада още на 27 февруари.

Слънцето, Венера и Меркурий са в съвпад в знака на милосърдието Риби, а Юпитер и Луната са в Рак, което допълва описаните по-горе вибрации за деня. Съветвам всички в този ден да се възползват от добрата енергия за домашно и семейно уединение, деловите хора да внимават и да не вземат спонтанни решения.

В световен план държавниците да действа умно и позитивно, да не използват генераторите на съдържание в мултиплициране на лъжливи новини и манипулиране на хората и всяване на страхове. Тогава ще успеят.

Виждам, че за България от 26.02.2026 до 26.04.2026 настъпва интересен период на предизборно съревнование. Ще спечелят политиците, които се придържат към позитивния тон и се насочат към реалните желания на хората, без да всяват излишно напрежение. Катаклизми в България в този период не се очертават, нито напрежение в социален план. Напротив, ще станем свидетели на една неочаквана и интересна ситуация, която ще доведе до разместване на пластове и до промени.

