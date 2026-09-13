Юпитер обръща съдбата на три зодии от 2 август
Лъв, Дева и Стрелец навлизат в период на успехи, спокойствие и сбъднати планове
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Лъв, Дева и Стрелец навлизат в период на успехи, спокойствие и сбъднати планове
Звездата Beta Pictoris, около която тя обикаля, се намира на около 63 светлинни години от Земята
Астрологичният период обещава просперитет, любов и професионално израстване, но предупреждава срещу импулсивност и прегаряне
Смята се, че родените тогава са уверени, харизматични и естествени лидери
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Известният астролог описа същността на всяка зодия само с една ключова фраза
Невиждана подредба на планети
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Защо е такова поведението на този огромен антициклон
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