Юпитер носи нова надежда на 3 зодии

На 9 октомври три зодиакални знака ще изпитат надежда, каквато не са усещали отдавна.

Когато Луната се подравни с Юпитер, оптимизмът идва естествено почти за всички.

За трите зодии, върху които този транзит оказва най-силно влияние, става дума не само за надежда, но и за идеята за ново начало.

Разбира се, животът винаги идва с предизвикателства, но когато в сърцата ни има надежда, ще приемаме тези предизвикателства просто като още една задача в живота, пълен със задачи. Нищо сериозно. Ще се справим.

Юпитер засилва потенциала и отваря врати, които сме мислели за затворени.

Този ден ни кара напълно да се отдадем на една идея, защото знаем, че ще се сбъдне. Мечти? Имаме ги. Надежда? В джоба. Нищо не може да ни спре сега, пише Your Tango.

Овен

По време на подравняването между Луната и Юпитер ще се почувстваш уверен в пътя си напред, скъпи Овен. На 9 октомври ще бъдеш убеден, че предизвикателствата, с които се сблъскваш в момента, ще се разрешат.

Този ден те приканва да прегърнеш оптимизма и да се придържаш към него. Вселената изпраща сигнали, че усилията ти не са напразни. Можеш ли да запазиш надеждата жива? Разбира се, че можеш и ще го направиш.

Рак

Четвъртък, 9 октомври, носи напомняне, че по-светли дни предстоят, скъпи Рак. Хубавите неща започват сега, ако си готов да ги приемеш.

Подравняването между Луната и Юпитер осветява области от живота ти, които са готови за подобрение.

На този ден трябва да обърнеш специално внимание на знаци, съвети или преживявания, които повдигат духа ти.

Вселената ти предлага уверение и яснота за бъдещето. Отдавна си търсил нещо, в което да повярваш, Рак - ето го твоят шанс.

Надеждата, която ще почувстваш в този ден, ще укрепи решимостта ти и ще ти помогне да продължиш с позитивизъм и визия.

Ще се почувстваш презареден и готов да действаш, така че, започвай!

Стрелец

Когато Луната се подравни с Юпитер, светът ти оживява, скъпи Стрелец.

В твоя случай това означава, че позитивната енергия е на макс и няма шанс да стоиш безучастен. Имаш надежди, мечти и големи планове - и вече си по пътя към тях.

Този ден, 9 октомври, просто подкрепя онова, което вече чувстваш. Изглежда, че тази година си поискал промяна - и тази промяна си бил самият ти.

Свършил си работата и сега започваш да придобиваш увереност.

Надеждата е жива и здрава в твоя свят, а това означава, че е готова да бъде споделена.

Затова - не се колебай да се свържеш с приятели и да споделиш богатството на своята надежда. Наистина им трябва приятел като теб.

