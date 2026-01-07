Топ климатолог отсече! Времето се обръща в 19 часа, идва снегът

Студен фронт връхлита България тази вечер точно в 19:00 ч., предупреждава климатологът Симеон Матев. Макар застудяването да не е екстремно, промяната ще бъде рязка: температурите ще се сринат с до 15 градуса, а дъждът ще премине в сняг още около полунощ.

Югът под вода – валежи като месечна норма за ден

Матев съобщава, че само за едно денонощие в Югозападна България са паднали количества, равни на почти цяла месечна норма. Валежите ще продължат до петък сутринта, като най-интензивни ще бъдат в Южна България и южните Родопи, където следобед се очакват нови значителни количества.

Валежната зона от Сърбия навлиза у нас

В момента активната валежна зона е над Сърбия, но до вечерта ще достигне западната ни граница. Първо ще завали там, а до полунощ дъжд ще има в голяма част от страната.

Температурите в Южна и Източна България днес остават необичайно високи за сезона – 15–17°C, заради южния вятър. Но това ще се промени рязко.

Северозападен вятър обръща дъжда в сняг

След 19:00 ч. южният вятър ще се смени със северозападен, който ще донесе студения въздух от Централна Европа. Именно тогава започва рязкото застудяване, а с него и преходът от дъжд към сняг.

Къде ще вали сняг?

Матев прогнозира, че снеговалежи ще има на много места в Западна и Северна България.

В Южна България фронтът ще достигне по-късно – чак към обяд утре, затова там сутринта сняг няма да има.

София се събужда побеляла

Около полунощ дъждът в София ще премине в сняг. Температурите ще паднат с около 15 градуса, а столичани ще се събудят утре с бяла покривка от 3 до 5 см в централните части.

По полите на Витоша снежната покривка може да бъде значително по-дебела.

