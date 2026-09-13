Септември обръща времето за дни. От слънце и жега към гръмотевични бури
Днес температурите стигат 33 градуса, в петък скачат до 35-36, а след това студен въздух нахлува от северозапад
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Днес температурите стигат 33 градуса, в петък скачат до 35-36, а след това студен въздух нахлува от северозапад
До 38 градуса днес, а следобед гръмотевици ще ударят части от Южна България преди по-сериозната промяна през седмицата
Оранжев код е обявен в пет области, а след неделя валежите постепенно ще обхванат голяма част от страната
След непосилния пек времето се разваля
Температурите ще паднат само с 2-3 градуса, преди жегата отново да се върне с пълна сила
Еекстремни летни горещини с градушки и бързо охлаждане
По-хладни дни идват в средата на седмицата, макар температурите да останат положителни
Студен фронт връхлита България до часове
Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°
Пролетта вече е тук, макар че ту вали, ту напича слънце, и още не сме й се порадвали. А днес преминаваме от зимното часово време към лятното. България...