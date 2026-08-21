Проф. Рачев обеща прохлада, но лятото готви нов горещ номер

Който чака истинска прохлада, ще трябва да почака още малко. От неделя температурите ще се понижат с около 2-3 градуса, но това ще бъде само кратка почивка от жегата, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред бТВ. След преминаването на слаб студен фронт топлото време отново ще се върне, а към края на август ни чака класическо "златно августовско-септемврийско време". Самият проф. Рачев го обобщи далеч по-кратко: "Само време за море."

Прохлада, но само ако не сме много претенциозни

"Всичко зависи от това какво влагаме в думата прохлада", пошегува се климатологът. И наистина - спад от 2-3 градуса трудно може да се нарече сериозно захлаждане, когато преди него термометрите на места се катерят до 37-39 градуса.

В Русе вече са отчетени стойности около 39 градуса, а много горещо остава в Плевен, Никопол, Оряхово, Видин и Петрич. Според проф. Рачев сегашният период може да се нареди сред най-горещите за цялата година.

София стига до момента "събличаш и кожата"

Столицата също няма да се размине с тежките летни дни и особено с топлите нощи. Допълнителният проблем е високата влажност, която кара реалното усещане да бъде далеч по-неприятно от това, което показва термометърът.

"32 градуса при 70% влажност - просто искаш да си съблечеш и кожата", описа ситуацията проф. Рачев. Именно влажността може да направи дори температури, които на хартия не изглеждат екстремни, доста трудно поносими.

Неделя носи фронт, но не и есен

В неделя през страната ще премине сравнително слабо изразен студен атмосферен фронт. Той ще донесе по-свеж въздух и временно понижение на температурите, но няма сили да сложи край на лятото.

"Слабо изразен ще е този фронт, но ще даде глътка въздух", каза климатологът. Между вторник и четвъртък на отделни места могат да се появят краткотрайни валежи, главно в следобедните часове и по-често над планинските райони на Западна България.

Самият проф. Рачев предупреди, че точно тези валежи са най-трудната част от прогнозата. На едно място могат да паднат само няколко литра на квадратен метър, а при развитието на по-мощен облак количеството локално да надхвърли 10 литра.

После жегата пак се връща през парадния вход

Краткото захлаждане няма да има дълъг живот. "След това кратко захлаждане, от четвъртък та до края на месеца ни очакват жеги и високи температури", прогнозира проф. Рачев.

В Пловдив температурите временно могат да се върнат към около 30 градуса, а в Стара Загора след подобен спад отново се очакват 32-33 градуса. В Русе жегата също ще отслабне за кратко, преди температурите пак да тръгнат нагоре.

Морето печели голямата награда

По Черноморието драмата ще бъде далеч по-малка. Времето остава предимно слънчево и много подходящо за почивка, като след по-топлите събота, неделя и понеделник максималните температури ще се задържат около 28-29 градуса.

Морската вода е между 23 и 26 градуса, а сутрин температурите край брега ще бъдат около 19-20 градуса. Около Варна във вторник и сряда има шанс за краткотраен дъжд при нахлуването на по-свежия въздух, но трайно разваляне на морското време не се очаква.

Алпите могат да пуснат малко вода към Дунав

Проф. Рачев обърна внимание и на критично ниските води на Дунав. Интензивните валежи в Северна Италия и части от Алпите могат да подпомогнат големи притоци на реката и постепенно да донесат известно подобрение и в българския участък.

Очакването му е водното количество да се увеличи приблизително с 200-300 куб. метра в секунда, макар да е трудно да се изчисли каква част от водата реално ще стигне до България. Според климатолога през септември нивото може поне частично да се стабилизира, което би облекчило и работата на електроенергийните мощности по Дунав.

За АЕЦ "Козлодуй" проф. Рачев подчерта, че въпреки ниското ниво на реката в момента има достатъчно вода за работата на централата. По думите му охлаждащата система там е различна от тази на някои атомни централи по Дунав в съседни държави.