Жегата държи България, но бурите вече настъпват
До 38 градуса днес, а следобед гръмотевици ще ударят части от Южна България преди по-сериозната промяна през седмицата
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До 38 градуса днес, а следобед гръмотевици ще ударят части от Южна България преди по-сериозната промяна през седмицата
Температурите ще паднат само с 2-3 градуса, преди жегата отново да се върне с пълна сила
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Ето кога ще усетим понижението на температурите
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Един от най-горещите летни дни се очаква да е днес. Специалистите препоръчват да не излизате от дома си от 12 до 18 часа. Ако все пак това ви се налож...
Температурите в страната през последните няколко дни се покачват стремглаво. Очаква ни уикенд с опасни горещини, в който трябва да търсим начини за ра...
Варна. Шест пункта за раздаване на безплатна вода осигурява община Варна днес, утре и в петък, заради горещото време. На всеки от тях ще има и медицин...